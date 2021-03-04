|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|г. Дубна, Московская область
|Дата смерти
|25.06.2021
28.06.2021
25 июня в детском отделении Дубненской больницы умел Кирилл Жнивин. Он немного не дожил до своего семнадцатого дня рождения.
Еще в апреле стало ясно, что лейкоз у Кирилла не поддается терапии. Мальчика официально перевели на паллиативное лечение. Но мама боролась до последнего и пыталась вывезти Кирилла на лечение за границу в надежде, что там мальчику смогут помочь.
Кирилл любил музыку и хотел стать актером…
Светлая память. Сил близким.
22.04.2021
К сожалению, химиотерапия не помогла. Кирилл переводится в Елизаветинский хоспис.
29.03.2021
Кирилл не вышел в ремиссию после высокодозного противорецидивного блока, решается вопрос о дальнейшей терапии.
09.03.2021
Мы закрываем сбор средств для Кирилла. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Кирилл уже получает «Атрианс». К сожалению, попутно сейчас надо еще лечить и пневмонию.
04.03.2021
У Кирилла второй рецидив лейкоза, мальчик лечится уже с лета 2019 года. Пока Кирилл ждет поездки в Санкт-Петербург, где ему проведут трансплантацию костного мозга, он должен выйти в ремиссию. Для этого нужно пройти через химиотерапию с противоопухолевым препаратом «Атрианс», стоимость лекарства 265 000 рублей.