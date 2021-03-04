25 июня в детском отделении Дубненской больницы умел Кирилл Жнивин. Он немного не дожил до своего семнадцатого дня рождения.

Еще в апреле стало ясно, что лейкоз у Кирилла не поддается терапии. Мальчика официально перевели на паллиативное лечение. Но мама боролась до последнего и пыталась вывезти Кирилла на лечение за границу в надежде, что там мальчику смогут помочь.

Кирилл любил музыку и хотел стать актером…

Светлая память. Сил близким.