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Кирилл Жнивин

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Дубна, Московская область
Дата смерти25.06.2021
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28.06.2021

25 июня в детском отделении Дубненской больницы умел Кирилл Жнивин. Он немного не дожил до своего семнадцатого дня рождения.

Еще в апреле стало ясно, что лейкоз у Кирилла не поддается терапии. Мальчика официально перевели на паллиативное лечение. Но мама боролась до последнего и пыталась вывезти Кирилла на лечение за границу в надежде, что там мальчику смогут помочь.

Кирилл любил музыку и хотел стать актером…

Светлая память. Сил близким.

22.04.2021

К сожалению, химиотерапия не помогла. Кирилл переводится в Елизаветинский хоспис.

29.03.2021

Кирилл не вышел в ремиссию после высокодозного противорецидивного блока, решается вопрос о дальнейшей терапии.

09.03.2021

Мы закрываем сбор средств для Кирилла. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Кирилл уже получает «Атрианс». К сожалению, попутно сейчас надо еще лечить и пневмонию.

04.03.2021

У Кирилла второй рецидив лейкоза, мальчик лечится уже с лета 2019 года. Пока Кирилл ждет поездки в Санкт-Петербург, где ему проведут трансплантацию костного мозга, он должен выйти в ремиссию. Для этого нужно пройти через химиотерапию с противоопухолевым препаратом «Атрианс», стоимость лекарства 265 000 рублей.

Ваша помощь Кириллу

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