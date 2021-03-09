|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|п. Ржавки, Московская область
|Возраст
|9 лет
Ход лечения
19.04.2021
Ихсан с мамой поехали в Турцию, будут продолжать лечение уже на родине.
29.03.2021
У Ихсана довольно сложная ситуация. Во-первых, кроме лейкоза, у него обнаружена еще опухоль желудка; это первый такой случай в России. Во-вторых, грибковая инфекция по-прежнему ему угрожает, недавно проведена биопсия печени для уточнения ситуации. Но, как бы то ни было, лечение продолжается.
09.03.2021
Мы закрываем сбор средств для Ихсана. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
У Ихсана серьезная грибковая инфекция печени и селезенки, мальчику назначена комбинированная терапия для борьбы с ней.