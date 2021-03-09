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Ихсан Топрак

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городп. Ржавки, Московская область
Возраст9 лет
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Ихсан лечится с января 2021 года. После первого, самого интенсивного, этапа химиотерапии у него грибковая инфекция печени и селезенки. Нужен дорогостоящий противогрибковый препарат.

Ход лечения

19.04.2021

Ихсан с мамой поехали в Турцию, будут продолжать лечение уже на родине.

29.03.2021

У Ихсана довольно сложная ситуация. Во-первых, кроме лейкоза, у него обнаружена еще опухоль желудка; это первый такой случай в России. Во-вторых, грибковая инфекция по-прежнему ему угрожает, недавно проведена биопсия печени для уточнения ситуации. Но, как бы то ни было, лечение продолжается.

09.03.2021

Мы закрываем сбор средств для Ихсана. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

У Ихсана серьезная грибковая инфекция печени и селезенки, мальчику назначена комбинированная терапия для борьбы с ней.

Весь ход лечения

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