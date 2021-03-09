У Ихсана довольно сложная ситуация. Во-первых, кроме лейкоза, у него обнаружена еще опухоль желудка; это первый такой случай в России. Во-вторых, грибковая инфекция по-прежнему ему угрожает, недавно проведена биопсия печени для уточнения ситуации. Но, как бы то ни было, лечение продолжается.