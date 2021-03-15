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Амир Саляхутдинов

Сбор завершен
ДиагнозПервичный иммунодефицит
Городг. Йошкар-Ола
Возраст6 лет
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У Амира хроническая гранулематозная болезнь. Речь идет о тяжелом врожденном нарушении иммунитета (первичном иммунодефиците), и единственный шанс на выздоровление дает трансплантация костного мозга. Нужно лекарство для подготовки к ней.

Ход лечения

14.05.2021

Более двух месяцев со дня трансплантации. Мальчик переведен в стационар кратковременного лечения. Амир чувствует себя хорошо, хотя трансплантат функционирует недостаточно.

23.03.2021

Сегодня +11 сутки после трансплантации. Уже растет уровень лейкоцитов (гранулоцитов), но пока нужны переливания тромбоцитов.

15.03.2021

Мы закрываем сбор для Амира. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Амиру в запланированный срок введены донорские клетки. Ждем приживления.

Весь ход лечения

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