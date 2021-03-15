У Амира хроническая гранулематозная болезнь. Речь идет о тяжелом врожденном нарушении иммунитета (первичном иммунодефиците), и единственный шанс на выздоровление дает трансплантация костного мозга. Нужно лекарство для подготовки к ней.

Ход лечения 14.05.2021 Более двух месяцев со дня трансплантации. Мальчик переведен в стационар кратковременного лечения. Амир чувствует себя хорошо, хотя трансплантат функционирует недостаточно. 23.03.2021 Сегодня +11 сутки после трансплантации. Уже растет уровень лейкоцитов (гранулоцитов), но пока нужны переливания тромбоцитов. 15.03.2021 Мы закрываем сбор для Амира. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо! Амиру в запланированный срок введены донорские клетки. Ждем приживления. Весь ход лечения