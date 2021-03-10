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Тимур Жданов

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Барнаул
Дата смерти21.04.2021
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22.04.2021

Вчера вечером умер Тимур Жданов.
Это известие не было ожидаемым. Тимур перенес трансплантацию и CAR T-клеточную терапию. И некоторое время все было не то чтобы легко, потому что сразу после трансплантации редко все бывает легко, но все-таки без угрожающих симптомов. Ухудшение развилось уже в апреле: внезапно во время плановой процедуры (замена катетера под анестезией) мальчику стало плохо с сердцем, развилась недостаточность и других органов. Тимура перевели в реанимацию, некоторое время врачам удавалось избегать ухудшения, но вчера сердце остановилось — и уже навсегда. Организм просто не выдержал после десяти лет борьбы.


Светлая память мальчику. Сил родителям и брату.

10.03.2021

У Тимура острый лимфобластный лейкоз, с которым он мужественно сражается с пяти лет. В ближайшее время ему проведут пересадку костного мозга. Донором станет папа. Это вторая трансплантация и третий рецидив в жизни мальчика. Для того, чтобы трансплантация прошла успешно и чтобы снизить риски осложнений, нужно очистить донорские клетки. Стоимость набора реагентов для одного пациента может составлять до 700 000 рублей.

Ваша помощь Тимуру

12.04.21
10 ₽
12.04.21
5 ₽
12.04.21
Ч******а10 ₽
12.04.21
З******н А.10 ₽
12.04.21
Z******n10 ₽
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