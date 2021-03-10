22.04.2021
Вчера вечером умер Тимур Жданов.
Это известие не было ожидаемым. Тимур перенес трансплантацию и CAR T-клеточную терапию. И некоторое время все было не то чтобы легко, потому что сразу после трансплантации редко все бывает легко, но все-таки без угрожающих симптомов. Ухудшение развилось уже в апреле: внезапно во время плановой процедуры (замена катетера под анестезией) мальчику стало плохо с сердцем, развилась недостаточность и других органов. Тимура перевели в реанимацию, некоторое время врачам удавалось избегать ухудшения, но вчера сердце остановилось — и уже навсегда. Организм просто не выдержал после десяти лет борьбы.
Светлая память мальчику. Сил родителям и брату.
10.03.2021
У Тимура острый лимфобластный лейкоз, с которым он мужественно сражается с пяти лет. В ближайшее время ему проведут пересадку костного мозга. Донором станет папа. Это вторая трансплантация и третий рецидив в жизни мальчика. Для того, чтобы трансплантация прошла успешно и чтобы снизить риски осложнений, нужно очистить донорские клетки. Стоимость набора реагентов для одного пациента может составлять до 700 000 рублей.
Ваша помощь Тимуру
|10 ₽
|5 ₽
|Ч******а
|10 ₽
|З******н А.
|10 ₽
|Z******n
|10 ₽