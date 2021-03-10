Вчера вечером умер Тимур Жданов.

Это известие не было ожидаемым. Тимур перенес трансплантацию и CAR T-клеточную терапию. И некоторое время все было не то чтобы легко, потому что сразу после трансплантации редко все бывает легко, но все-таки без угрожающих симптомов. Ухудшение развилось уже в апреле: внезапно во время плановой процедуры (замена катетера под анестезией) мальчику стало плохо с сердцем, развилась недостаточность и других органов. Тимура перевели в реанимацию, некоторое время врачам удавалось избегать ухудшения, но вчера сердце остановилось — и уже навсегда. Организм просто не выдержал после десяти лет борьбы.



Светлая память мальчику. Сил родителям и брату.