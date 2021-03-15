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Максим Федоров

Сбор завершен
ДиагнозПервичный иммунодефицит
Городг. Домодедово, Московская обл.
Возраст4 года
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У Максима один из редких вариантов первичных иммунодефицитов, то есть врожденных нарушений иммунитета. Он приехал в больницу на коррекцию терапии. Нужно определенное лекарство, так как его аналоги в случае мальчика неэффективны.

Ход лечения

27.04.2021

Максима отпустили домой, следующая госпитализация намечена на ноябрь.

19.04.2021

Максим побывал в реабилитационном центре, вернулся в Центр детской гематологии для контрольного обследования и принятия решения о дальнейшей тактике лечения. Сейчас мальчику лечат серьезную анемию.

24.03.2021

Максим продолжает лечиться. Температура нормальная. Кроме основного заболевания, проблему также представляет БЦЖ-инфекция.

Весь ход лечения

Ваша помощь Максиму

15.03.21
Б*******н1 ₽
16.03.21
С*****ь10 ₽
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