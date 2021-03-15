Сбор завершен
|Диагноз
|Первичный иммунодефицит
|Город
|г. Домодедово, Московская обл.
|Возраст
|4 года
Ход лечения
27.04.2021
Максима отпустили домой, следующая госпитализация намечена на ноябрь.
19.04.2021
Максим побывал в реабилитационном центре, вернулся в Центр детской гематологии для контрольного обследования и принятия решения о дальнейшей тактике лечения. Сейчас мальчику лечат серьезную анемию.
24.03.2021
Максим продолжает лечиться. Температура нормальная. Кроме основного заболевания, проблему также представляет БЦЖ-инфекция.
Ваша помощь Максиму
15.03.21
|Б*******н
|1 ₽
16.03.21
|С*****ь
|10 ₽