У Максима один из редких вариантов первичных иммунодефицитов, то есть врожденных нарушений иммунитета. Он приехал в больницу на коррекцию терапии. Нужно определенное лекарство, так как его аналоги в случае мальчика неэффективны.

Ход лечения 27.04.2021 Максима отпустили домой, следующая госпитализация намечена на ноябрь. 19.04.2021 Максим побывал в реабилитационном центре, вернулся в Центр детской гематологии для контрольного обследования и принятия решения о дальнейшей тактике лечения. Сейчас мальчику лечат серьезную анемию. 24.03.2021 Максим продолжает лечиться. Температура нормальная. Кроме основного заболевания, проблему также представляет БЦЖ-инфекция. Весь ход лечения