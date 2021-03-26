Перед высокодозной химиотерапией Соне надо собрать стволовые клетки, введение которых ей потом поможет восстановиться. А чтобы успешно собрать клетки, нужно современное лекарство.

Ход лечения 03.06.2021 Операция и терапия позади, результаты неплохие, Софья выписывается для продолжения лечения по месту жительства. 14.05.2021 Продолжается лечение. Вчера Соня затемпературила, поэтому начата и противомикробная терапия. 26.03.2021 Мы закрываем сбор для Сони. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо! Вчера Софье собрали клетки, теперь пришло время для высокодозной химиотерапии. Весь ход лечения