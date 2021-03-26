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Софья Попова

Сбор завершен
ДиагнозСаркома Юинга
Городг. Самара
Возраст16 лет
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Перед высокодозной химиотерапией Соне надо собрать стволовые клетки, введение которых ей потом поможет восстановиться. А чтобы успешно собрать клетки, нужно современное лекарство.

Ход лечения

03.06.2021

Операция и терапия позади, результаты неплохие, Софья выписывается для продолжения лечения по месту жительства.

14.05.2021

Продолжается лечение. Вчера Соня затемпературила, поэтому начата и противомикробная терапия.

26.03.2021

Мы закрываем сбор для Сони. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Вчера Софье собрали клетки, теперь пришло время для высокодозной химиотерапии.

Весь ход лечения

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