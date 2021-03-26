Сбор завершен
|Диагноз
|Саркома Юинга
|Город
|г. Самара
|Возраст
|16 лет
Перед высокодозной химиотерапией Соне надо собрать стволовые клетки, введение которых ей потом поможет восстановиться. А чтобы успешно собрать клетки, нужно современное лекарство.
Ход лечения
Операция и терапия позади, результаты неплохие, Софья выписывается для продолжения лечения по месту жительства.
Продолжается лечение. Вчера Соня затемпературила, поэтому начата и противомикробная терапия.
Мы закрываем сбор для Сони. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Вчера Софье собрали клетки, теперь пришло время для высокодозной химиотерапии.
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