Диагноз Кате поставили в конце декабря, девушка лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Лечение помогает, но стандартная терапия привела к серьезному осложнению — остеонекрозу. Поэтому нужна терапия по другой программе. Сейчас Кате для продолжения лечения необходимы два флакона препарата «Адцетрис», который очень хорошо зарекомендовал себя в лечении этого варианта лимфомы. Стоимость лекарства 388 000 рублей.