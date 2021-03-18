Ход лечения
21.04.2021
Специфическая терапия в НМИЦ ДГОИ завершена. Обследование показало улучшение. Катя выписана под наблюдение специалистов по месту жительства.
26.03.2021
Мы закрываем сбор для Кати. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
18.03.2021
Диагноз Кате поставили в конце декабря, девушка лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Лечение помогает, но стандартная терапия привела к серьезному осложнению — остеонекрозу. Поэтому нужна терапия по другой программе. Сейчас Кате для продолжения лечения необходимы два флакона препарата «Адцетрис», который очень хорошо зарекомендовал себя в лечении этого варианта лимфомы. Стоимость лекарства 388 000 рублей.