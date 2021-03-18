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Катя Панова

Сбор завершен
ДиагнозЛимфома Ходжкина
Городг. Ярославль
Возраст19 лет
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Стандартный протокол лечения, в состав которого входят гормоны, в Катином случае неприменим из-за осложнений. Поэтому нужна другая терапия, включающая в себя инновационное дорогостоящее лекарство.

Ход лечения

21.04.2021

Специфическая терапия в НМИЦ ДГОИ завершена. Обследование показало улучшение. Катя выписана под наблюдение специалистов по месту жительства.

26.03.2021

Мы закрываем сбор для Кати. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

18.03.2021

Диагноз Кате поставили в конце декабря, девушка лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Лечение помогает, но стандартная терапия привела к серьезному осложнению — остеонекрозу. Поэтому нужна терапия по другой программе. Сейчас Кате для продолжения лечения необходимы два флакона препарата «Адцетрис», который очень хорошо зарекомендовал себя в лечении этого варианта лимфомы. Стоимость лекарства 388 000 рублей.

Ваша помощь Кате

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