Ход лечения
06.09.2021
Анализы улучшились после «Револейда», и в Санкт-Петербурге сказали, что сейчас пересадка не нужна. На контроль в ту же клинику через 6 месяцев. Кириллу вот-вот исполняется 18 лет, поэтому он выписывается из детского отделения МООД.
16.07.2021
Планируется трансплантация в Санкт-Петербурге, Кирилл сдавал кровь для типирования и параллельно подает документы в вузы. Последние анализы достаточно неплохие.
20.06.2021
Кирилл неплохо себя чувствует, сдал ЕГЭ, даже немного занимается спортом.
Ваша помощь Кириллу
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|Щ******в М.
|500 ₽
|15 ₽
|П****й А.
|1 000 ₽
|К****в С.
|2 465 ₽
|700 ₽