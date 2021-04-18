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Кирилл Ухин

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
Городп. Фруктовый, Московская обл.
Возраст20 лет
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У Кирилла рецидив апластической анемии. Чтобы возобновить лечение, нужны основные препараты терапии.

Ход лечения

06.09.2021

Анализы улучшились после «Револейда», и в Санкт-Петербурге сказали, что сейчас пересадка не нужна. На контроль в ту же клинику через 6 месяцев. Кириллу вот-вот исполняется 18 лет, поэтому он выписывается из детского отделения МООД.

16.07.2021

Планируется трансплантация в Санкт-Петербурге, Кирилл сдавал кровь для типирования и параллельно подает документы в вузы. Последние анализы достаточно неплохие.

20.06.2021

Кирилл неплохо себя чувствует, сдал ЕГЭ, даже немного занимается спортом.

Весь ход лечения

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