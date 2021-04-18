Анализы улучшились после «Револейда», и в Санкт-Петербурге сказали, что сейчас пересадка не нужна. На контроль в ту же клинику через 6 месяцев. Кириллу вот-вот исполняется 18 лет, поэтому он выписывается из детского отделения МООД.