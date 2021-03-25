Ход лечения
15.04.2021
Ване намного легче, получил курс иммуноглобулина. Мальчика перевели на неделю в МОНИКИ на небольшую операцию. Скоро вернется обратно.
31.03.2021
Мы закрываем сбор для Вани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
25.03.2021
Ваня болеет с июля прошлого года. Он прошел через 10 блоков химиотерапии, потом была операция: врачи удалили пораженный опухолью участок кости с соседним суставом и установили эндопротез. Сейчас Ваня снова получает химиотерапию, на фоне сниженных показателей крови у него развились сепсис и мукозит — мальчик нуждается в терапии противогрибковым препаратом «Кансидас». Стоимость лекарства 357 000 рублей.