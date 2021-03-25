Ваня болеет с июля прошлого года. Он прошел через 10 блоков химиотерапии, потом была операция: врачи удалили пораженный опухолью участок кости с соседним суставом и установили эндопротез. Сейчас Ваня снова получает химиотерапию, на фоне сниженных показателей крови у него развились сепсис и мукозит — мальчик нуждается в терапии противогрибковым препаратом «Кансидас». Стоимость лекарства 357 000 рублей.