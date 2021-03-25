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Ваня Аверчев

Сбор завершен
ДиагнозОстеосаркома
Городг. Ногинск, Московская обл.
Возраст13 лет
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Ваня лечится от остеосаркомы бедренной кости и проходит послеоперационную химиотерапию. Нужно лекарство, чтобы бороться с инфекционным осложнением.

Ход лечения

15.04.2021

Ване намного легче, получил курс иммуноглобулина. Мальчика перевели на неделю в МОНИКИ на небольшую операцию. Скоро вернется обратно.

31.03.2021

Мы закрываем сбор для Вани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

25.03.2021

Ваня болеет с июля прошлого года. Он прошел через 10 блоков химиотерапии, потом была операция: врачи удалили пораженный опухолью участок кости с соседним суставом и установили эндопротез. Сейчас Ваня снова получает химиотерапию, на фоне сниженных показателей крови у него развились сепсис и мукозит — мальчик нуждается в терапии противогрибковым препаратом «Кансидас». Стоимость лекарства 357 000 рублей.

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