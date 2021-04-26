Ход лечения
01.07.2021
Аутотрансплантация проведена 9 июня, Никита перенес ее без серьезных осложнений. На 10-13 сутки началось приживление, мальчик восстанавливается.
17.05.2021
По информации от лечащего врача, «Треосульфан» мальчик пока не получал, по плану будет получать в рамках подготовки к аутотрансплантации (высокодозной химиотерапии) ориентировочно через две недели.
26.04.2021
Никита получает «Темодал», переносит удовлетворительно. Состояние по основному заболеванию стабильное, не лихорадит.