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Никита Калинов

Сбор завершен
ДиагнозНейробластома
Городг. Волжский, Волгоградская обл.
Возраст5 лет
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Никита лечится от агрессивной злокачественной опухоли. Нужно лекарство для высокодозной химиотерапии.

Ход лечения

01.07.2021

Аутотрансплантация проведена 9 июня, Никита перенес ее без серьезных осложнений. На 10-13 сутки началось приживление, мальчик восстанавливается.

17.05.2021

По информации от лечащего врача, «Треосульфан» мальчик пока не получал, по плану будет получать в рамках подготовки к аутотрансплантации (высокодозной химиотерапии) ориентировочно через две недели.

26.04.2021

Никита получает «Темодал», переносит удовлетворительно. Состояние по основному заболеванию стабильное, не лихорадит.

Весь ход лечения

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