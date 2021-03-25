Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Мухаммад Гасанов

Сбор завершен
ДиагнозПервичный иммунодефицит
Городс. Коркмаскала, Респ. Дагестан
Дата смерти1.08.2021
Поделиться:

02.08.2021

И вновь у нас беда. Не дожив нескольких дней до своего пятого дня рождения, умер Мухаммад Гасанов.

Хроническая гранулематозная болезнь — один из самых тяжелых первичных иммунодефицитов, и Мухаммаду могла помочь только трансплантация костного мозга. Но почти сразу произошло отторжение трансплантата. Это нечастая и очень опасная ситуация. Врачи продолжали бороться, удалось подвести Мухаммада к повторной трансплантации в относительно стабильном состоянии, но почти сразу после введения донорских клеток мальчику стало гораздо хуже. Он попал в реанимацию с септическим шоком и уже оттуда не вышел…

Мухаммад был младшим сыном в дружной семье. Он мечтал полететь на воздушном шаре, съездить в Стамбул и стать футболистом. Мы все очень надеялись, что его мечты сбудутся. Но вот — не сбылось.

Светлая память. Сил близким.

31.07.2021

Сбор завершен! Большое спасибо за помощь.

09.07.2021

На фоне аплазии у Мухаммада иногда повышается температура, нужна противогрибковая терапия препаратом «Амфолип». Это же лекарство требуется и другим детям в отделении. Всего нужно собрать 525 000 рублей.

07.06.2021

Ведется борьба с инфекционными осложнениями. Намечена повторная трансплантация, для подготовки к которой нужен препарат «Тимоглобулин».

15.05.2021

К сожалению, у Мухаммада сверхраннее отторжение трансплантата. Сейчас требуются переливания компонентов крови.

20.04.2021

Трансплантация проведена, уже начинается приживление. Переливания крови не нужны. В целом все планово.

01.04.2021

Мы закрываем сбор средств для Мухаммада. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!
Мухаммад готовится к трансплантации, лечит инфекции, чувствует себя нормально.

25.03.2021

Впервые в Центре детской гематологии Мухаммад оказался прошлой зимой. Но первичный иммунодефицит, как это обычно бывает, стал проявлять себя буквально с рождения. Помочь Мухаммаду выздороветь может только трансплантация костного мозга: больной костный мозг мальчика заменится на здоровый. Врачи планируют провести пересадку в ближайшее время, а перед ней понадобится подготовительное кондиционирование — для него необходим противоопухолевый препарат «Треосульфан», его стоимость 316 800 рублей.

Ваша помощь Мухаммаду

30.07.21
Ф******в199 ₽
30.07.21
ш**в а.10 000 ₽
30.07.21
500 ₽
30.07.21
Б*****в700 ₽
31.07.21
100 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari