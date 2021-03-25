И вновь у нас беда. Не дожив нескольких дней до своего пятого дня рождения, умер Мухаммад Гасанов.

Хроническая гранулематозная болезнь — один из самых тяжелых первичных иммунодефицитов, и Мухаммаду могла помочь только трансплантация костного мозга. Но почти сразу произошло отторжение трансплантата. Это нечастая и очень опасная ситуация. Врачи продолжали бороться, удалось подвести Мухаммада к повторной трансплантации в относительно стабильном состоянии, но почти сразу после введения донорских клеток мальчику стало гораздо хуже. Он попал в реанимацию с септическим шоком и уже оттуда не вышел…

Мухаммад был младшим сыном в дружной семье. Он мечтал полететь на воздушном шаре, съездить в Стамбул и стать футболистом. Мы все очень надеялись, что его мечты сбудутся. Но вот — не сбылось.

Светлая память. Сил близким.