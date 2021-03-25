|Диагноз
|Первичный иммунодефицит
|Город
|с. Коркмаскала, Респ. Дагестан
|Дата смерти
|1.08.2021
02.08.2021
И вновь у нас беда. Не дожив нескольких дней до своего пятого дня рождения, умер Мухаммад Гасанов.
Хроническая гранулематозная болезнь — один из самых тяжелых первичных иммунодефицитов, и Мухаммаду могла помочь только трансплантация костного мозга. Но почти сразу произошло отторжение трансплантата. Это нечастая и очень опасная ситуация. Врачи продолжали бороться, удалось подвести Мухаммада к повторной трансплантации в относительно стабильном состоянии, но почти сразу после введения донорских клеток мальчику стало гораздо хуже. Он попал в реанимацию с септическим шоком и уже оттуда не вышел…
Мухаммад был младшим сыном в дружной семье. Он мечтал полететь на воздушном шаре, съездить в Стамбул и стать футболистом. Мы все очень надеялись, что его мечты сбудутся. Но вот — не сбылось.
Светлая память. Сил близким.
31.07.2021
Сбор завершен! Большое спасибо за помощь.
09.07.2021
На фоне аплазии у Мухаммада иногда повышается температура, нужна противогрибковая терапия препаратом «Амфолип». Это же лекарство требуется и другим детям в отделении. Всего нужно собрать 525 000 рублей.
07.06.2021
Ведется борьба с инфекционными осложнениями. Намечена повторная трансплантация, для подготовки к которой нужен препарат «Тимоглобулин».
15.05.2021
К сожалению, у Мухаммада сверхраннее отторжение трансплантата. Сейчас требуются переливания компонентов крови.
20.04.2021
Трансплантация проведена, уже начинается приживление. Переливания крови не нужны. В целом все планово.
01.04.2021
Мы закрываем сбор средств для Мухаммада. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!
Мухаммад готовится к трансплантации, лечит инфекции, чувствует себя нормально.
25.03.2021
Впервые в Центре детской гематологии Мухаммад оказался прошлой зимой. Но первичный иммунодефицит, как это обычно бывает, стал проявлять себя буквально с рождения. Помочь Мухаммаду выздороветь может только трансплантация костного мозга: больной костный мозг мальчика заменится на здоровый. Врачи планируют провести пересадку в ближайшее время, а перед ней понадобится подготовительное кондиционирование — для него необходим противоопухолевый препарат «Треосульфан», его стоимость 316 800 рублей.
Ваша помощь Мухаммаду
|Ф******в
|199 ₽
|ш**в а.
|10 000 ₽
|500 ₽
|Б*****в
|700 ₽
|100 ₽