Не стало маленькой Полины Марковой.

Почти два месяца девочка провела в реанимации. Ситуация почти с самого момента трансплантации была очень тяжелой: дыхательная недостаточность, последствия легочного кровотечения, почечная недостаточность, неврологические проблемы. Но некоторое время оставалась надежда, что удастся стабилизировать состояние девочки. Вчера всё закончилось.

Полина была младшим ребенком в семье. Она очень любила родителей и сестру, а они очень любили Полину. У нее были кошка и плюшевый мишка, с которым она не расставалась с младенчества. Полина надеялась выздороветь, вернуться домой, научиться кататься на роликах…

Светлая память. Сил близким.