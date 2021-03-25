|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|г. Сасово, Рязанская область
|Дата смерти
|30.07.2021
31.07.2021
Не стало маленькой Полины Марковой.
Почти два месяца девочка провела в реанимации. Ситуация почти с самого момента трансплантации была очень тяжелой: дыхательная недостаточность, последствия легочного кровотечения, почечная недостаточность, неврологические проблемы. Но некоторое время оставалась надежда, что удастся стабилизировать состояние девочки. Вчера всё закончилось.
Полина была младшим ребенком в семье. Она очень любила родителей и сестру, а они очень любили Полину. У нее были кошка и плюшевый мишка, с которым она не расставалась с младенчества. Полина надеялась выздороветь, вернуться домой, научиться кататься на роликах…
Светлая память. Сил близким.
15.07.2021
Полина пока еще в реанимации. Нужен прием препарата «Джакави».
24.06.2021
Полина с начала июня в реанимации: пневмония, почечная недостаточность. Для проведения противоинфекционной терапии необходим препарат «Фоскавир».
25.05.2021
Донорские клетки введены 12 дней назад. Трансплантат пока не функционирует. Нужны антибиотики для профилактики инфекций.
19.04.2021
Завершен курс «Блинцито». Полина в ремиссии, хотя пока обнаруживается минимальная остаточная болезнь. Планируется обсуждение сроков ТКМ с трансплантологами.
31.03.2021
Мы закрываем сбор средств для Полины. Благодаря рассылке фонда на лечение девочки и других наших подопечных было собрано 5 298 697 рублей. Спасибо!
Полина уже в середине курса «Блинцито», переносит его нормально.
25.03.2021
Полина уже лечилась от острого лимфобластного лейкоза в 2019 году в Рязани. Лечение шло непросто: на главный препарат терапии у девочки случилась аллергия, а когда его заменили на другой, случился такой острый приступ, что Полина помнит его до сих пор. Лечение удалось закончить, но очень быстро болезнь вернулась. Сейчас девочке нужен иммунопрепарат «Блинцито», который должен помочь ей достичь долгожданной ремиссии. Только после нее состоится пересадка костного мозга. Стоимость лекарства 1 613 779 рублей.