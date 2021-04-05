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Джамалейл Мержоев

Сбор завершен
ДиагнозЛимфома Ходжкина
Городст. Орджоникидзевская (Респ. Ингушетия)
Возраст9 лет
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Рецидив лимфомы у Джамалейла не поддается обычной химиотерапии. Нужно инновационное дорогостоящее лекарство, которое помогает в таких случаях.

Ход лечения

09.11.2021

Джамалейлу успешно провели аутотрансплантацию в частичной ремиссии. Самочувствие хорошее. Мальчик выписан, перед Новым годом его ждут на контроль.

07.09.2021

ПЭТ показала частичный ответ. Примерно через месяц мальчику предстоит аутотрансплантация. Самочувствие неплохое, Джамалейла до этого момента отпустили домой.

10.08.2021

На фоне терапии «Опдиво» Джамалейлу гораздо лучше. В конце августа предстоит контрольная ПЭТ.

Весь ход лечения

Ваша помощь Джамалейлу

05.04.21
С*****ь1 ₽
05.04.21
1 ₽
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