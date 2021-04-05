Сбор завершен
|Диагноз
|Лимфома Ходжкина
|Город
|ст. Орджоникидзевская (Респ. Ингушетия)
|Возраст
|9 лет
Ход лечения
09.11.2021
Джамалейлу успешно провели аутотрансплантацию в частичной ремиссии. Самочувствие хорошее. Мальчик выписан, перед Новым годом его ждут на контроль.
07.09.2021
ПЭТ показала частичный ответ. Примерно через месяц мальчику предстоит аутотрансплантация. Самочувствие неплохое, Джамалейла до этого момента отпустили домой.
10.08.2021
На фоне терапии «Опдиво» Джамалейлу гораздо лучше. В конце августа предстоит контрольная ПЭТ.
Ваша помощь Джамалейлу
05.04.21
|С*****ь
|1 ₽
05.04.21
|1 ₽