Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Алина Сайфутдинова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелоидный лейкоз
Городг. Щелково, Московская обл.
Дата смерти29.04.2021
Поделиться:

30.04.2021

Умерла Алина Сайфутдинова. Ей только-только исполнилось 18 лет.

До пересадки дело не дошло: рецидив у девушки оказался резистентным к терапии. После последнего блока костный мозг был полон опухолевых клеток, вскоре Алина оказалась в реанимации, и через несколько дней все было кончено.

Алина вызывала восхищение у всех, кто ее знал. Это была жизнелюбивая девушка, полная планов. Она очень надеялась выздороветь, выучить корейский язык, играть на гитаре, завести корги… А еще Алина увлекалась фотографией и хотела сделать это увлечение своей профессией.

Светлая память. Сил близким.

16.04.2021

Алина продолжает восстанавливаться после блока химиотерапии, сейчас ей нужны лекарства для профилактики и лечения грибково-бактериальных инфекций. Потом девушка должна поехать на трансплантацию в Санкт-Петербург.

05.04.2021

Мы закрываем сбор для Алины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

02.04.2021

В марте Алина вернулась в Московский областной онкодиспансер с рецидивом лейкоза. Все лечение для девушки началось заново. Алине точно не обойтись без пересадки костного мозга, но перед этим она должна пройти через терапию по поводу инфекций. Сейчас Алина нуждается в двух препаратах: «Иммуноглобулине Сигардис» и антибиотике «Колистин». Эти же лекарства необходимы еще одному ребенку. Стоимость лекарств 301 500 рублей.

Ваша помощь Алине

05.04.21
С*****ь1 ₽
05.04.21
С*****ь1 ₽
05.04.21
С*****ь1 ₽
05.04.21
1 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari