|Диагноз
|Острый миелоидный лейкоз
|Город
|г. Щелково, Московская обл.
|Дата смерти
|29.04.2021
30.04.2021
Умерла Алина Сайфутдинова. Ей только-только исполнилось 18 лет.
До пересадки дело не дошло: рецидив у девушки оказался резистентным к терапии. После последнего блока костный мозг был полон опухолевых клеток, вскоре Алина оказалась в реанимации, и через несколько дней все было кончено.
Алина вызывала восхищение у всех, кто ее знал. Это была жизнелюбивая девушка, полная планов. Она очень надеялась выздороветь, выучить корейский язык, играть на гитаре, завести корги… А еще Алина увлекалась фотографией и хотела сделать это увлечение своей профессией.
Светлая память. Сил близким.
16.04.2021
Алина продолжает восстанавливаться после блока химиотерапии, сейчас ей нужны лекарства для профилактики и лечения грибково-бактериальных инфекций. Потом девушка должна поехать на трансплантацию в Санкт-Петербург.
05.04.2021
Мы закрываем сбор для Алины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
02.04.2021
В марте Алина вернулась в Московский областной онкодиспансер с рецидивом лейкоза. Все лечение для девушки началось заново. Алине точно не обойтись без пересадки костного мозга, но перед этим она должна пройти через терапию по поводу инфекций. Сейчас Алина нуждается в двух препаратах: «Иммуноглобулине Сигардис» и антибиотике «Колистин». Эти же лекарства необходимы еще одному ребенку. Стоимость лекарств 301 500 рублей.
Ваша помощь Алине
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