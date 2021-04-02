Умерла Алина Сайфутдинова. Ей только-только исполнилось 18 лет.

До пересадки дело не дошло: рецидив у девушки оказался резистентным к терапии. После последнего блока костный мозг был полон опухолевых клеток, вскоре Алина оказалась в реанимации, и через несколько дней все было кончено.

Алина вызывала восхищение у всех, кто ее знал. Это была жизнелюбивая девушка, полная планов. Она очень надеялась выздороветь, выучить корейский язык, играть на гитаре, завести корги… А еще Алина увлекалась фотографией и хотела сделать это увлечение своей профессией.

Светлая память. Сил близким.