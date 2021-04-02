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Тимофей Шаповал

Сбор завершен
ДиагнозОпухоль задней черепной ямки
Городг. Полтава (Украина)
Возраст12 лет
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Тимофею рекомендовали микрохирургическое удаление опухоли головного мозга. Он иностранец, и за его лечение в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко надо заплатить.

Ход лечения

30.04.2021

Тимофей прооперирован и выписывается из клиники в удовлетворительном состоянии. По предварительным данным, опухоль доброкачественная: пилоидная астроцитома. Но ввиду расположения опухоли (продолговатый мозг) болезнь привела к последствиям для здоровья, мальчику требуется реабилитационное лечение, которое уже начато.

05.04.2021

Мы закрываем сбор для Тимофея. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

02.04.2021

Тимофей приехал из Украины в Москву, в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Ему была назначена микрохирургическая операция по удалению опухоли головного мозга. Все лечение мальчика в России, даже само пребывание в больнице, платное. Оно обойдется в 450 000 рублей.

Ваша помощь Тимофею

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