Ход лечения
30.04.2021
Тимофей прооперирован и выписывается из клиники в удовлетворительном состоянии. По предварительным данным, опухоль доброкачественная: пилоидная астроцитома. Но ввиду расположения опухоли (продолговатый мозг) болезнь привела к последствиям для здоровья, мальчику требуется реабилитационное лечение, которое уже начато.
05.04.2021
Мы закрываем сбор для Тимофея. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
02.04.2021
Тимофей приехал из Украины в Москву, в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Ему была назначена микрохирургическая операция по удалению опухоли головного мозга. Все лечение мальчика в России, даже само пребывание в больнице, платное. Оно обойдется в 450 000 рублей.