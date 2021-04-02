Тимофей приехал из Украины в Москву, в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Ему была назначена микрохирургическая операция по удалению опухоли головного мозга. Все лечение мальчика в России, даже само пребывание в больнице, платное. Оно обойдется в 450 000 рублей.