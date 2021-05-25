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Магомед Магомедов

Сбор завершен
ДиагнозКарцинома носоглотки
Городг. Махачкала
Возраст20 лет
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Рак носоглотки очень редко встречается у детей. А у Магомеда он еще и не поддается обычной химиотерапии. Нужна иммунотерапия.

Ход лечения

25.06.2021

Магомеду провели еще два введения «Опдиво» (в сумме семь), отмечается несомненная положительная динамика. Магомед выписывается для продолжения терапии по месту жительства.

31.05.2021

Мы закрываем сбор средств для Магомеда. Вся недостающая сумма была собрана благодаря участникам VIII Международного благотворительного забега юристов Legal Run 2021. Спасибо!

25.05.2021

У Магомеда положительная динамика. Мальчик должен продолжать лечение препаратом «Опдиво». Мы просим вас помочь с покупкой еще восьми флаконов . Их стоимость 278 000 рублей.

Весь ход лечения

Ваша помощь Магомеду

30.05.21
100 ₽
31.05.21
200 ₽
31.05.21
100 ₽
31.05.21
1 000 ₽
31.05.21
Legal Run 202169 090 ₽
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