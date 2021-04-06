|Диагноз
|Опухоль 4-го желудочка головного мозга
|Город
|г. Бишкек (Киргизия)
|Возраст
|19 лет
Ход лечения
16.04.2021
Бектен прооперирован и выписан. Опухоль, судя по всему, получилось удалить полностью. Предположительный диагноз — анапластическая эпендимома, сейчас он уточняется. Это злокачественная опухоль, так что потребуется дальнейшее лечение.
13.04.2021
Мы закрываем сбор для Бектена. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
06.04.2021
У Бектена опухоль четвертого желудочка головного мозга, мальчик нуждается в микрохирургической операции. Ее проведут хирурги Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, а мы просим вас помочь нам с оплатой операции. Она, как и пребывание в больнице, и все обследования, для Бектена (как иностранца) полностью платная. Стоимость лечения 430 000 рублей.
Ваша помощь Бектену
|З******н А.
|10 ₽