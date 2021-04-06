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Бектен Сатбалдиев

Сбор завершен
ДиагнозОпухоль 4-го желудочка головного мозга
Городг. Бишкек (Киргизия)
Возраст19 лет
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Обследование показало у Бектена опухоль головного мозга. На родине мальчика мало возможностей для нейрохирургического лечения. А операцию в России надо оплатить.

Ход лечения

16.04.2021

Бектен прооперирован и выписан. Опухоль, судя по всему, получилось удалить полностью. Предположительный диагноз — анапластическая эпендимома, сейчас он уточняется. Это злокачественная опухоль, так что потребуется дальнейшее лечение.

13.04.2021

Мы закрываем сбор для Бектена. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

06.04.2021

У Бектена опухоль четвертого желудочка головного мозга, мальчик нуждается в микрохирургической операции. Ее проведут хирурги Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, а мы просим вас помочь нам с оплатой операции. Она, как и пребывание в больнице, и все обследования, для Бектена (как иностранца) полностью платная. Стоимость лечения 430 000 рублей.

Ваша помощь Бектену

09.04.21
З******н А.10 ₽
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