У Бектена опухоль четвертого желудочка головного мозга, мальчик нуждается в микрохирургической операции. Ее проведут хирурги Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, а мы просим вас помочь нам с оплатой операции. Она, как и пребывание в больнице, и все обследования, для Бектена (как иностранца) полностью платная. Стоимость лечения 430 000 рублей.