Арина лечится в Московском областном онкодиспансере с осени. Первое время состояние Арины было тяжелым, но сейчас все неплохо. Арину даже отпустили домой, и теперь она приезжает в больницу, получает лечение и уезжает обратно к семье. Скоро девочка снова вернется на терапию, ей понадобится препарат «Вориконазол» — он необходим для профилактики и лечения грибковых проблем. В лекарстве нуждаются и многие другие пациенты больницы, всего собрать необходимо 484 250 рублей.