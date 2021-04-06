|Диагноз
|Острый миелоидный лейкоз М3
|Город
|г. Коломна, Московская обл.
|Возраст
|6 лет
Ход лечения
15.08.2023
В конце 2022 года у Арины был обнаружен рецидив. Она прошла через противорецидивную терапию и трансплантацию костного мозга от мамы. Сейчас, судя по результатам анализов, все неплохо.
07.04.2021
Мы закрываем сбор для Арины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Арина на амбулансе, периодически приезжает в клинику на терапию и контроль, все планово.
06.04.2021
Арина лечится в Московском областном онкодиспансере с осени. Первое время состояние Арины было тяжелым, но сейчас все неплохо. Арину даже отпустили домой, и теперь она приезжает в больницу, получает лечение и уезжает обратно к семье. Скоро девочка снова вернется на терапию, ей понадобится препарат «Вориконазол» — он необходим для профилактики и лечения грибковых проблем. В лекарстве нуждаются и многие другие пациенты больницы, всего собрать необходимо 484 250 рублей.
Ваша помощь Арине
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