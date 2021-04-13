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Ваня Пшеничников

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Владимир
Возраст9 лет
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Ваня очень хочет наконец-то избавиться от лейкоза. Дорогостоящий иммунопрепарат многократно повысит его шансы на выздоровление.

Ход лечения

20.08.2021

Ваня в ремиссии, трансплантат функционирует, признаков РТПХ нет. В стабильном состоянии выписан для продолжения наблюдения по месту жительства.

19.07.2021

Сегодня +60 сутки после трансплантации. Трансплантат функционирует удовлетворительно, признаков РТПХ нет, все достаточно стабильно. Мальчик в стационаре кратковременного лечения.

18.06.2021

Трансплантация проведена, костный мозг прижился, работает, существенных осложнений нет.

Весь ход лечения

У Вани одна мечта: просто выйти на улицу

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