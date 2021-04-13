Ход лечения
20.08.2021
Ваня в ремиссии, трансплантат функционирует, признаков РТПХ нет. В стабильном состоянии выписан для продолжения наблюдения по месту жительства.
19.07.2021
Сегодня +60 сутки после трансплантации. Трансплантат функционирует удовлетворительно, признаков РТПХ нет, все достаточно стабильно. Мальчик в стационаре кратковременного лечения.
18.06.2021
Трансплантация проведена, костный мозг прижился, работает, существенных осложнений нет.
У Вани одна мечта: просто выйти на улицу
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