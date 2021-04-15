Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Максим Никульшин

Сбор завершен
ДиагнозГепатоцеллюлярная карцинома
Городг. Орск, Оренбургская область
Дата смерти28.01.2022
Поделиться:
Диагноз Максима необычен для детского возраста: гепатоцеллюлярная карцинома — «взрослая» опухоль печени. С января 2021 года мальчик лечится в Центре детской гематологии.

Ход лечения

30.01.2022

Пришло горестное, но ожидавшееся известие. Умер Максим Никульшин.

Опухоль печени у мальчика очень плохо поддавалась лечению. К тому времени, как ее удалось обнаружить, уже были многочисленные метастазы. Тем не менее врачи пытались бороться. Удалось добиться значимого улучшения, даже стала возможной операция, а дальше все зависело от того, как опухоль ответит на таргетную терапию. В течение какого-то времени удавалось сдерживать развитие болезни. Но два месяца назад опухолевые очаги вновь стали резко расти, и позавчера все было кончено. Максим совсем чуть-чуть не дожил до своего десятого дня рождения.

Максим любил плавание и конструкторы и мечтал о героической профессии пожарного или летчика.

Светлая память. Сил близким.

30.01.2022

Пришло горестное, но ожидавшееся известие. Умер Максим Никульшин.

Опухоль печени у мальчика очень плохо поддавалась лечению. К тому времени, как ее удалось обнаружить, уже были многочисленные метастазы. Тем не менее врачи пытались бороться. Удалось добиться значимого улучшения, даже стала возможной операция, а дальше все зависело от того, как опухоль ответит на таргетную терапию. В течение какого-то времени удавалось сдерживать развитие болезни. Но два месяца назад опухолевые очаги вновь стали резко расти, и позавчера все было кончено. Максим совсем чуть-чуть не дожил до своего десятого дня рождения.

Максим любил плавание и конструкторы и мечтал о героической профессии пожарного или летчика.

Светлая память. Сил близким.

02.05.2021

Максим восстановился после операции и уезжает домой, где будет принимать лекарство.

Весь ход лечения

Ваша помощь Максиму

15.04.21
15 000 ₽
15.04.21
5 000 ₽
15.04.21
300 ₽
15.04.21
895 ₽
16.04.21
75 000 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari