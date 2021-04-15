Пришло горестное, но ожидавшееся известие. Умер Максим Никульшин.

Опухоль печени у мальчика очень плохо поддавалась лечению. К тому времени, как ее удалось обнаружить, уже были многочисленные метастазы. Тем не менее врачи пытались бороться. Удалось добиться значимого улучшения, даже стала возможной операция, а дальше все зависело от того, как опухоль ответит на таргетную терапию. В течение какого-то времени удавалось сдерживать развитие болезни. Но два месяца назад опухолевые очаги вновь стали резко расти, и позавчера все было кончено. Максим совсем чуть-чуть не дожил до своего десятого дня рождения.

Максим любил плавание и конструкторы и мечтал о героической профессии пожарного или летчика.

Светлая память. Сил близким.