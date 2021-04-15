|Диагноз
|Гепатоцеллюлярная карцинома
|Город
|г. Орск, Оренбургская область
|Дата смерти
|28.01.2022
Ход лечения
30.01.2022
Пришло горестное, но ожидавшееся известие. Умер Максим Никульшин.
Опухоль печени у мальчика очень плохо поддавалась лечению. К тому времени, как ее удалось обнаружить, уже были многочисленные метастазы. Тем не менее врачи пытались бороться. Удалось добиться значимого улучшения, даже стала возможной операция, а дальше все зависело от того, как опухоль ответит на таргетную терапию. В течение какого-то времени удавалось сдерживать развитие болезни. Но два месяца назад опухолевые очаги вновь стали резко расти, и позавчера все было кончено. Максим совсем чуть-чуть не дожил до своего десятого дня рождения.
Максим любил плавание и конструкторы и мечтал о героической профессии пожарного или летчика.
Светлая память. Сил близким.
30.01.2022
Пришло горестное, но ожидавшееся известие. Умер Максим Никульшин.
Опухоль печени у мальчика очень плохо поддавалась лечению. К тому времени, как ее удалось обнаружить, уже были многочисленные метастазы. Тем не менее врачи пытались бороться. Удалось добиться значимого улучшения, даже стала возможной операция, а дальше все зависело от того, как опухоль ответит на таргетную терапию. В течение какого-то времени удавалось сдерживать развитие болезни. Но два месяца назад опухолевые очаги вновь стали резко расти, и позавчера все было кончено. Максим совсем чуть-чуть не дожил до своего десятого дня рождения.
Максим любил плавание и конструкторы и мечтал о героической профессии пожарного или летчика.
Светлая память. Сил близким.
02.05.2021
Максим восстановился после операции и уезжает домой, где будет принимать лекарство.
Ваша помощь Максиму
|15 000 ₽
|5 000 ₽
|300 ₽
|895 ₽
|75 000 ₽