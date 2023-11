21.02.2005

Фотоконкурс «Моими глазами»

Фотоконкурс «Моими глазами» задумывался как часть международного проекта Through My Eyes: A Day in the Life of Children with Cancer Around the World, организованного Международным обществом детских онкологов и Международной конфедерацией организаций родителей детей больных раком.