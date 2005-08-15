10.05.2013 Сегодня утром Вари не стало. Светлая память.

06.05.2013 У Вари в лёгких инфекция. Девушка в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

16.04.2013 Варя некоторое время провела в пансионате. Она посещала различные занятия и мероприятия, фотографировала. Но недавно, к сожалению, она снова попала в отделение трансплантации костного мозга из-за проблем с легкими - по-видимому, дело в вирусной инфекции. Сейчас ей немного лучше, но, конечно, настроение пока неважное. Переливания компонентов крови все еще нужны.

21.03.2013 Варя опять в отделении трансплантации костного мозга. Сейчас она чувствует себя немного лучше, общается с родителями, но настроение у девушки плохое. Врачи разрешили Варе выходить из палаты, поэтому иногда она с мамой и папой гуляет по коридору. Сегодня 91 сутки после пересадки костного мозга от мамы и у Вари сохраняется гипофункция трансплантата. Девушка нуждается в переливаниях эритроцитной массы и тромбоцитов. Так же у Вари ещё сохраняются посттрансплантационные осложнения. Врачи проводят всю необходимую терапию.

25.02.2013 Сегодня у Вари 67 день от даты трансплантации костного мозга от мамы. У Вари есть некоторые инфекционные проблемы, с ними борются врачи. Сейчас девушка нуждается в переливаниях тромбоцитов.

В остальном на фоне гормональной терапии настроение у Вари плохое. Она не хочет общаться, нет желания даже заниматься любимым рисованием. Варя неохотно ходит гулять, хотя доктора ей разрешили. Единственное, чем Варя занимается, — это обучением. К ней приходят учителя, она делает уроки.

16.02.2013 Варю перевели в отделение дневного стационара. Её состояние врачи оценивают как стабильное.

14.01.2013 У Вари 26 сутки после родственной пересадки костного мозга от мамы. Трансплантат функционирует, проявлений РТПХ (реакции «трансплантат против хозяина») нет. Переливания компонентов крови сейчас не требуются. Варя стала много кушать, принимает гормоны. Врачи разрешили Варе выходить в коридор и ненадолго из отделения, что они с мамой и делают. Девочка очень много рисует, общается по скайпу с сестренкой. Несмотря на разницу в возрасте, Варя очень дружна с сестрой и очень скучает по ней.

22.11.2012 Состояние Вари нормализовалось. Девочка проходит предтрансплантационное обследование. В скором времени она перейдёт в отделение трансплантации костного мозга.

22.10.2012 Варя лихорадит. Получает антибактериальную и противогрибковую терапию. Девочке постоянно требуются переливания компонентов крови. Пока пересадка костного мозга откладывается из-за состояния здоровья.

03.09.2012 В ноябре месяце Варе планируют провести пересадку костного мозга. Сейчас Варя получает подготовительную терапию, чувствует себя не очень хорошо.

16.07.2012 Варя получает лечение по плану. Сейчас девочку отпустили на три дня в гости к родственникам, так как анализы крови позволяют. В отделении дневного стационара девочка продолжает терапию стимуляции кроветворения, регулярно получает переливания компонентов крови.

21.06.2012 У Вари была лихорадка, но девочка с ней справилась. Девочке начат поиск донора костного мозга — показания к пересадке стопроцентные. Сейчас проходит стимуляция всех трех ростков кроветворения, кроме того Варя получает эритромассу раз в две недели, тромбоциты раз в неделю. Настроение нормальное, и если анализы поднимутся, то, возможно, доктор отпустит Варю на пару дней домой.

11.03.2012 У Вари началась лихорадка, девочка получает антибактериальную терапию. Переливания компонентов крови нужны постоянно.

01.02.2012 Варя получила препарат «Кэмпас». О результатах пока говорить рано, врачи ждут, как организм ответит на лечение. Варя в аплазии (состояние, когда показатели крови падают очень сильно), ей постоянно нужны переливания! Варя также получает антибактериальную терапию.

23.12.2011 Варя попала в отделение из-за температуры, врачи проводят соответствующую терапию. Пока что посещения волонтёров Варе не разрешены и девочка очень подавлена. Но в воскресенье в отделении гематологии-1 состоится новогодний праздник. Варя долго к нему готовилась и нашла очень красивое платье — предвкушение праздника девочку очень ободряет.

01.11.2011 Варя по-прежнему не отвечает на лечение. Врачи рассматривают возможность смены терапии. Варе нужны переливания компонентов крови.

28.09.2011 Состояние Вари без динамики, ответа на лечение нет. Врачи ждут восстановления организма и снова начнут терапию.

27.08.2011 Варя получила курс «Атгама». Врачи ожидают ответа на терапию. Пока что Варя находится на амбулаторной квартире.

06.07.2011 Варя получила первый курс «Атгама», девочка в аплазии. Ей требуются переливания компонентов крови.

10.06.2011 К сожалению, Варя вернулась в РДКБ с рецидивом болезни.

07.04.2006 Варя выписалась из больницы и уехала домой. У девочки все хорошо. Удачи, Варя!

05.04.2006 У Вари улучшения! Костный мозг работает все активнее, вырабатывает все компоненты крови. Переливания сейчас не нужны. Скоро домой!

17.02.2006 После «каникул» дома Варя с мамой вернулись в больницу. Девочка чувствует себя хорошо, пока обходится без переливаний крови.

02.02.2006 Варю отпустили домой на две недели. Переливания крови Варе почти не нужны. Но и прогресса в лечении нет. Принято решение начать поиск неродственного донора костного мозга.

16.01.2006 У Вари без изменений.

31.12.2005 Костный мозг работает слабо. Переливания крови хоть и редко, но нужны. Варя говорит, что воображает себе мешочек, в который она складывает тромбоциты и завязывает веревочкой, чтобы они не терялись.

02.12.2005 У Вари появились собственные гранулоциты. Переливания тромбоцитов сейчас тоже не нужны.

02.11.2005 У Вари без перемен. Переливания тромбоцитов нужны один раз в неделю. Костный мозг работает слабо.

04.09.2005 Костный мозг работает слабо. Варе редко, но все еще нужны переливания тромбоцитов. Возможно, понадобится пересадка костного мозга от неродственного донора.

05.08.2005 Варе проведены уже два курса лечения от апластической анемии. Сейчас Варя ожидает ответа на терапию. Переливания тромбоцитов нужны будут в течение нескольких месяцев. Варя очень общительная и творческая девочка. Обожает рисовать, делать аппликации и украшения для мамы и сестренки.