08.11.2005 Слава умер в отделении реанимации. Скорбим вместе с родными.

03.11.2005 Слава переведен в отделение реанимации. Славе снова нужен «Кансидас». Компьютерные исследования показали, что в легких снова появились очаги грибковой инфекции. Предыдущий опыт показал, что инфекция чувствительна к «Кансидасу», и доктора возлагают большие надежды на этот препарат.

01.11.2005 Состояние тяжелое. Пересаженный костный мозг работает слабо. Ситуация осложняется цитомегаловирусной инфекцией, которая, несмотря на все лекарства, не проходит. Слава очень истощен болезнью.

12.10.2005 На фоне стимуляции «Нейпогеном» у Славы появились собственные гранулоциты. Ему даже разрешили выходить гулять в коридор, чему парень несказанно рад. Есть реакция «трансплантат против хозяина», которую лечат гормональными препаратами.

04.10.2005 Все показатели крови низкие. Есть признаки кожной реакции «трансплантат против хозяина». Нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы. Сил у Славы нет, и даже ноутбук он отдал соседу по отделению. Немного развлекает парня рация «уоки-токи». Можно переговариваться с другими обитателями боксов.

18.09.2005 13 сентября Славе сделали подсадку стволовых клеток от сестры. Слава чувствовал себя неплохо, и ему даже разрешали погулять по коридору отделения трансплантации костного мозга. К концу недели Слава затемпературил.

04.09.2005 Слава чувствует себя чуть лучше. Несмотря на слабость, ходил по боксу. Костный мозг работает слабо, поэтому в ближайшие дни ему будет произведена подсадка клеток от сестры.

10.08.2005 Слава чувствует себя плохо из-за вирусных осложнений. Температурит, грустит. Единственно, что радует подростка, — мечты о рыбалке и чтение журналов на рыболовные темы.

30.07.2005 Слава поступил в больницу в очень тяжелом состоянии. Болезнь крови осложнялась тяжелой грибковой инфекцией — аспергиллезом. 6 мая 2005 года Славе была проведена пересадка костного мозга от сестры. Анализы показали, что костный мозг заработал, но слабо. Переливания тромбоцитов все еще нужны. С грибковым поражением легких удалось справиться, но есть вирусные осложнения.

10 мая 2005 года в газете «Комсомольская правда» вышла статья о Славе.