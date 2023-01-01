21.10.2005 Настя Зверева выписывается! Билеты домой уже куплены. Завтра вечером Настя с мамой уедут в Северодвинск.

24.09.2005 Самочувствие Насти хорошее. Возможно, скоро она сможет поехать домой.

04.09.2005 У Насти Зверевой все в порядке, все по плану. В больнице Настя бывает только один раз в неделю, на проверках. Переливания крови не нужны.

10.08.2005 Настя Зверева чувствует себя хорошо. Врачи позволили ей жить на квартире у родственников. В больницу Настя приезжает только днем на процедуры.

02.08.2005 В июле 2005 года Насте была проведена родственная пересадка в отделении ТКМ. Анализы восстанавливаются, но пока Насте еще нужны переливания крови.

Настя увлекается историей и даже была призером всероссийских конкурсов и олимпиад по этом предмету. Особенно ее интересует история древней Руси. Кроме того, девушка еще и рукодельница — замечательно вышивает.