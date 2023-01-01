16.11.2005 Яна закончила курс лечения и уехала домой.

12.10.2005 У Яны есть небольшие инфекционные осложнения, но врачам удается контролировать ситуацию. Яна ждет восстановления после химиотерапии.

04.10.2005 Яна закончила свой последний блок химиотерапии. Ей нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы.

27.09.2005 Яна получает последний блок химиотерапии, после которого ей нужны будут переливания крови.

18.09.2005 Яна отдыхает между блоками химиотерапии. Переливания крови сейчас не нужны. Впереди последний блок химиотерапии.

04.09.2005 Яна получила второй блок химиотерапии. Если все пойдет по плану, то к концу недели девочка восстановится после химии. Впереди еще один, последний, блок терапии.

04.08.2005 Яне начали проводить химиотерапию, и малышке нужны будут переливания тромбоцитов в течение нескольких недель.