29.08.2007 Сегодня вечером в отделении реанимации РДКБ умер Ваня Кальной. В последние дни у Вани были боли в животе, его оперировали, надеялись, боролись. Мы покупали «Новосэвен», опасаясь кровотечения. Но кровотечения не было. Дыхательная недостаточность. Ваня ушел.

Когда, в какой момент что-то ломается в человеке и все начинает катиться под гору? Лавина медленно набирает скорость, и вначале кажется, что все еще можно остановить. Но в какой-то момент понимаешь, что спасения нет. Что не осталось уже в теле ребенка ни единой клеточки, которая не была бы больна. Но до последнего надеешься: «Ничего, еще не вечер. Еще хоть месяц, хоть неделю, хоть несколько денечков он побудет с нами».

Ваня болел три года. Это было время многочисленных химиотерапий, пункций, трансплантации костного мозга, операций, борьбы с осложнениями. За эти годы Ваня научился играть в шахматы и стал разрядником. Подружился с артисткой Нелли Уваровой. Получил приглашение на международный шахматный турнир в Праге. Увлекся кулинарией и научился готовить. Завел массу друзей среди волонтеров. Вышивал. Играл в компьютеры. Мечтал.

Он ушел. Прощаться невозможно. Невероятно трудно Ваниным маме и папе. Светлая память.

13.08.2007 Мы завершаем сбор пожертвований для Вани Кального. Долгие месяцы на ваши пожертвования для Вани закупались иммуноглобулины, противогрибковые препараты, антибиотики и многие-многие другие лекарства. Сейчас большая часть нужных Ване препаратов есть в больнице.

Для Вани мы будем продолжать покупать только «Неотон», «Урсофальк», «Буденофальк» и «Нейронтин». Закупка этих препаратов обходится примерно в 30 тыс. рублей в месяц. Эти лекарства будут закупаться на безадресные пожертвования. Всем, кто помогает, большое спасибо!

Проблема на проблеме. Опять болит живот. Опять болят ноги. Покупаем препарат «Неотон», который поддерживает сердце. Нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы.

07.07.2007 Ваня очень слаб. Он медленно восстанавливается после биопсии печени. Самая большая проблема сейчас — вирусное поражение печени. Ваня получает противовирусную терапию.

21.06.2007 Ваня Кальной в тяжелом состоянии. У него развилось тяжелое кровотечение после биопсии печени. Врачи борются за жизнь мальчика.

10.06.2007 Изменений в состоянии мальчика нет. На прошлой неделе Ване сделали переливание донорских лимфоцитов, которые могут бороться с вирусной инфекцией. Надеемся, что удастся переломить ситуацию и мальчику станет лучше.

23.04.2007 Мы объявляем сбор пожертвований на лекарства для Вани Кального. С декабря прошлого года обострились осложнения, которые бывают после ТКМ. Для борьбы с осложнениями необходимы следующие препараты: «Сандостатин» на 90 тыс. рублей в месяц, «Вифенд» в капсулах (120 тыс. руб. в месяц), «Альбумин» (60 тыс. руб. в месяц), «Оликлиномель» (36 тыс. руб. в месяц), а еще «Гептрал», «Контрикал», «Вистид». Но самое дорогое — иммуноглобулины, ориентировочная стоимость которых — 200 тыс. рублей на месячный курс.

Как помочь?

Вы можете самостоятельно купить необходимые препараты и передать их родителям ребенка. Свяжитесь с нами, и мы расскажем, какие именно лекарства и в какой дозировке нужны и дадим контакты мамы Вани Кального.

Можно перечислить деньги на счет фонда «Подари жизнь», и мы сами купим лекарства для Вани. Пожалуйста, в назначении платежи укажите, что это благотворительное пожертвование на лекарства для отделения общей гематологии РДКБ. Если в документе не будет слов «благотворительное пожертвование», то фонд обязан будет выплатить государству налог 24% из тех денег, что вы перечислили. Если в документе будет указано имя ребенка, то велика вероятность, что его родителям придется заплатить налог 13% от стоимости лекарств, которые мы ему купим.

07.05.2007 Ваня по-прежнему в отделении общей гематологии. Проблем много: течет РТПХ, не прекращаются инфекции. Балансируем.

09.04.2007 Ваня снова в отделении общей гематологии. У него обострилась реакция «трансплантат против хозяина» и инфекционные проблемы. Чувствует себя плохо.

05.03.2007 У Вани все неплохо. Он перешел из стационара на амбулаторное лечение.

22.02.2007 Ваню на праздники отпустили из больницы пожить на квартире.

01.02.2007 За последние 3 недели серьезных изменений в состоянии ребенка нет. У Вани сильная слабость, ходит только с поддержкой. Ване нужен «Вифенд» в таблетках по 200 мг, 4 уп. в неделю.

15.01.2006 Мы завершили сбор пожертвований для Вани Кального.

Ваня перенес неродственную трансплантацию костного мозга и курс иммуносупрессивной терапии. Иммунитет у Вани очень слабый, поэтому он должен получать иммуноглобулины. Вдобавок на прошедшей неделе у Вани появилась слабость в ногах. Есть вероятность, что симптомы вызваны вирусной инфекцией. Для борьбы с инфекцией также нужны большие дозы иммуноглобулинов. Ване нужно 35 г. иммуноглобулина сейчас и еще 20 г. в течение полутора месяцев.

Оказанная помощь:

26.12.2006 Игорь передал 50 000 руб для Вани Кального. Спасибо!

27.12.2006 Ване принесли 4 000 долл. Теперь на покупку первой «порции» иммуноглобулина денег хватает.

29.12.2006 Купили 30 флаконов на сумму 131 600 руб.

15.01.2007 Художественный центр «Дети Марии» оплатил 2 фл. «Пентаглобина» (5%, 100 мл.) на сумму 38 789 руб. 04 коп. Столько же «Пентаглобина» купил РБОФ помощи детям с тяжелыми заболеваниями крови. Этого достаточно для того, чтобы сделать второе введение препарата.

На книжку маме поступило 30 900 руб. Куплены лекарства.

02.02.2007 для Вани купили лекарства на сумму 3 629 руб. 93 коп.

28.11.2006 У Вани все в порядке. Переливания крови сейчас не нужны.

26.10.2006 Все неплохо. Серьезных изменений в состоянии Вани нет.

02.10.2006 У Вани все неплохо. Реакция «трансплантат против хозяина» сейчас под контролем. Переливания крови не нужны. Но вот домой еще не скоро. Ваня пока еще должен получать много лекарств и находиться под наблюдением врачей.

11.09.2006 Ваня успел перенести приступ РТПХ, который был успешно преодолен. Пришлось даже ложиться в больницу. Но сейчас Ваня снова на амбулаторном лечении, все идет хорошо.

08.08.2006 Ваня лечится амбулаторно и живет на квартире. Ходит в больницу на анализы три раза в неделю. Вот что пишет Наталья, навещающая Ваню: «Как только смог, Ваня с интересом начал подтягивать школьную программу. Он ничего не забыл, очень сообразительный, примеры щелкает легко, причем в уме, решает задачки, требующие высокого уровня абстрактного мышления, и грамотность у него отличная, и чутье при написании сомнительных мест. Начал читать Льва Толстого из школьной программы. Часто, к сожалению, заниматься пока не получается — не хватает педагогов. А еще очень нужны учебники за 5 и 6 класс, которые он смог бы для начала просто читать, история — древний мир, средние века, биология, география и пр. Уже есть история древнего мира 5 кл., еще есть математика и русский, но пока это все».

03.08.2006 Мы завершаем сбор пожертвований на приобретение препарата «Програф» для Вани Кального. Приобретенного количества лекарства должно хватить до марта-апреля 2007 г. Мы благодарим наших коллег с сайта www.medicus.ru за помощь в сборе пожертвований.

Оказанная помощь:

09.06.2006 Ваниной маме передали в общей сложности 3000 рублей.

18.06.2006 Фонд помощи тяжелобольным и обездоленным детям купил для Вани 5 упаковок «Прографа». Этого запаса лекарства хватит на 2 месяца.

19.06.2006 На сберкнижку мамы поступило 800 руб. (от 14.06), 50 000 руб. (от 14.06) и 500 руб. (от 15.06).

15.07.2006 На сберкнижку мамы поступило еще несколько переводов: 20 июня 1000 и 1500 руб., 21 июня 500 руб., 28 июня 500 руб., 30 июня 3000 руб., 3 июля 4000 руб., 5 июля 1000 руб., 7 июля 1000 руб. Надежда передала еще 27 000 руб. для Вани. Куплено 11 упаковок «Прографа».

03.08.2006 На сберкнижку маме перечислили 1000 руб. (от 25.07), 10 000 руб. (от 26.07), 1000 руб. (от 31.07). Этих денег хватит еще на одну упаковку «Прографа».

21.07.2006 У Вани все в порядке. Есть признаки реакции «трансплантат против хозяина», но она контролируется лекарствами. Самочувствие хорошее, переливания крови не нужны. Нам осталось купить 5 упаковок «Прографа», и сбор средств для Вани можно будет завершить.

10.07.2006 Ваня перешел из отделения трансплантации костного мозга на амбулаторное лечение.

28.06.2006 Прошло уже 5 месяцев после повторной трансплантации костного мозга. Самочувствие мальчика понемногу улучшается. Признаков лейкоза нет, реакцию «трансплантат против хозяина» удается контролировать. Костный мозг работает.

09.06.2006 Работа костного мозга улучшилась, Ване даже разрешили выйти погулять на улицу. Признаков лейкоза нет, переливания крови не нужны.

19.05.2006 Ваня чувствует себя неплохо, признаков лейкоза нет. В течение последней недели он обходился без переливаний тромбоцитов и эритроцитной массы.

23.04.2006 Сейчас у Вани все неплохо, признаков лейкоза нет. Реакция «трансплантат против хозяина» под контролем, костный мозг работает.

05.04.2006 Ваня — один из самых тяжелых пациентов отделения трансплантации костного мозга. Волна реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) подавила молекулярный рецидив лейкоза. Из-за РТПХ Ване приходится получать много гормональных препаратов, подавляющих иммунитет. Состояние мальчика осложняется инфекцией.

20.03.2006 У Вани развилась реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ), благодаря которой молекула — продукт больного гена перестала появляться в костном мозге. РТПХ контролируется гормонами.

17.02.2006 Молекулярный анализ показал наличие в пункции костного мозга молекулы — продукта больного, лейкозного гена. 8 февраля Ване провели доливку донорских стволовых клеток.

05.02.2006 Пункция костного мозга показала полную ремиссию по лейкозу. 100% клеток в костном мозге донорские. Самочувствие хорошее.

16.01.2006 У Вани все хорошо. Пересаженный костный мозг работает. Если все пойдет по плану, Ваня сможет перейти в отделение общей гематологии.

31.12.2005 Пересаженный костный мозг работает, признаков реакции «трансплантат против хозяина» нет. Серьезную проблему представляет вирусная инфекция (вирус Эпштейна-Барр).

19.12.2005 Пересаженный костный мозг работает. Ване даже разрешают погулять по коридору отделения трансплантации костного мозга. Переливания крови ему не нужны. Состояние осложнено вирусной инфекцией.

02.12.2005 У Вани все неплохо. Пересаженный костный мозг работает. Есть небольшие признаки реакции «трансплантат против хозяина». Ваня очень подавлен, грустит. Если будете в больнице, обязательно навестите его.

16.11.2005 Трансплантат работает хорошо. У Вани появились собственные тромбоциты и эритроциты. Переливания крови ему уже не нужны.

01.11.2005 Пересаженный костный мозг прижился и заработал. Переливания тромбоцитов пока еще нужны. В ближайшие дни будет сделан анализ на химеризм, то есть доктора определят, остались ли в костном мозге больные клетки, или они полностью сменились донорскими, здоровыми.

12.10.2005 Ване провели пересадку костного мозга. Теперь остается ждать и надеяться на приживление донорских клеток и благополучное течение восстановительного периода.

04.10.2005 Ваня уже в отделении трансплантации костного мозга. Скоро начнется химиотерапия. Чтобы он не скучал в боксе, родители купили ему книжек и гейм-бой.

24.09.2005 В ближайшие дни Ваня переходит в отделение трансплантации костного мозга. Пересадка пройдет, по всей видимости, 11 октября.

18.09.2005 У Вани обнаружен рецидив лейкоза. Попадали все показатели крови, мальчику нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы. Весь ужас в том, что Ване уже найден неродственный донор костного мозга. Ему нужна немедленная пересадка, но мест в отделении трансплантации нет.

04.09.2005 Ваня получает низкодозную поддерживающую химиотерапию. Он в ремиссии. В октябре планируется провести Ване неродственную пересадку костного мозга.

04.08.2005 У Вани рецидив лейкоза. Сейчас он проходит противорецидивную химиотерапию. Переливания тромбоцитов нужны регулярно. Впереди у Вани пересадка костного мозга от неродственного донора. Донор для Вани найден в немецком регистре, средства на забор и доставку костного мозга есть.