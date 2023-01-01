29.11.2006 Мы получили такое письмо:

«Уважаемая г-жа Чистякова,

Вы делаете очень хорошее дело — собираете людей для дачи донорской крови. Это правильно, никто, кроме Вас, наверное, так бы хорошо это не сделал, Вы знаете РДКБ изнутри.

Просто поймите правильно, иногда бывает очень больно, когда некоторые сотрудники больницы искажают факты, спекулируя на чувствах.

Г-н Готье нам ничего не предлагал, речь шла только о возможности в будущем сделать операцию по пересадке печени, ссылка была на возможный рецидив гистиоцитоза. Мы лечились в РДКБ, никаких альтернативных методов лечения не было. Мы уехали в г. Ростов/Д в момент перерыва лечения и должны были вернуться через 1 месяц для проведения химиотерапии. Когда мы находились дома, наступило ухудшение, вначале причины были неясны, потом выяснилось, что это был гепатокриз, после чего Никита попал в реанимацию... Необходимо донести до родителей, что при частых переливаниях крови необходимо проводить исследования на выводимость железа и меди из организма, т.к. в нашем случае это повлияло на ухудшение состояния печени в процессе лечения.

Просим Вас изменить информацию на сайте.

Родители Никиты Колтун Сергей и Лена».

01.12.2005 Никита умер от желудочно-кишечного кровотечения в реанимации в больнице г. Ростова-на-Дону. Докторам РДКБ удалось полностью справиться с гистиоцитозом. Но гистиоцитоз — коварная болезнь, оставившая после себя страшный след — цирроз печени. Профессор Сергей Готье, зав. отделением трансплантации печени РНЦХ РАМН, обследовал Никиту и рекомендовал родителям срочную пересадку печени от родственного донора. Но родители мальчика приняли решение обратиться к альтернативным методам лечения и уехали домой, в Ростов-на-Дону. Спасти Никиту альтернативное лечение не смогло. Малыш погиб. Нам всем очень больно. Вечная память.

25.10.2005 Никита амбулаторно лечится в Российской детской клинической больнице. Обследование в Российском научном центре хирургии РАМН показало, что у Никиты цирроз печени.

12.10.2005 Никита находится на обследовании в Российском научном центре хирургии РАМН. Признаков гистиоцитоза у Никиты нет, но обнаруживается тяжелое поражение печени. Причину поражения должна выявить биопсия печени.

01.09.2005 Никита проходит лечение в больнице, ему нужны переливания тромбоцитов.