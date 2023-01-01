19.11.2006 Вчера от нас ушел Нажмик Магомедов. Коротенькая жизнь почти полностью прошла в больнице. Нашего вечного оптимиста, весельчака, доброго и ласкового малыша больше нет. Писать об этом почти невозможно, слишком многое связывает с малышом Магомедовым и с его мамой Эльмирой. Слишком трудно поверить в то, что Нажмика больше нет. Светлая тебе память, малыш.

08.11.2006 У Нажмика развилась серьезная почечная недостаточность, с которой, скорее всего, справиться невозможно. Магомедовы уехали домой, чтобы повидаться с родственниками.

26.10.2006 У Нажмика без перемен. Переливания тромбоцитов и эритроцитной массы нужны.

20.10.2006 Мы приостанавливаем сбор пожертвований для Нажмика Магомедова. Мы собирали деньги на покупку противогрибкового препарата «Вифенд» для маленького Нажмика Магомедова. Грибковая инфекция донимает малыша давно, с самого начала лечения от лейкоза. Поэтому мальчик должен ежедневно принимать препарат «Вифенд» по 100 мг в сутки. Одной упаковки лекарства стоимостью около 8 тыс. рублей Нажмику хватает на неделю. А прием препарата должен продлиться не менее полугода.

Необходимо было отдать деньги за препарат «Кансидас», который давали Нажмику в июле в долг. Этот долг оплачен. И еще остался долг за донорские лимфоциты, доставленные из Германии в августе. Лимфоциты помогли справиться с цитомегаловирусной инфекцией, и за это клинике Тюбингена огромное спасибо. К сожалению, счет за эту услугу клиника до сих пор не выставила. Мы до сих пор не знаем точную сумму, которую должны будем заплатить. Поэтому сбор пожертвований останавливаем и возобновим тогда, когда станет ясно, сколько же мы должны.

02.10.2006 Все инфекции под контролем. Но «Вифенд» все еще нужен для профилактики грибковых осложнений. Нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы. Врачи говорят, что ждать восстановления придется долго. Но шансы на то, что все будет хорошо, довольно велики.

11.09.2006 Прошел почти месяц после переливания лимфоцитов. Лимфоциты успешно боролись с инфекцией. Сегодня ни в крови, ни в спинномозговой жидкости вирус не обнаруживается. У Нажмика появился аппетит. Костный мозг работает.

16.08.2006 Основной проблемой остается цитомегаловирус. Для борьбы с вирусом Нажмику в ночь на 12 августа перелили донорские лимфоциты.

21.07.2006 Токсоплазмоз и острый герпес удается контролировать. Грибковая инфекция сдерживается «Кансидасом», который пока мальчик получает в долг. Серьезной проблемой сейчас является цитомегаловирусная инфекция, очаги которой обнаруживаются в голове. Для борьбы с инфекцией купили 10 флаконов «Цитотекта» — на деньги, пожертвованные для Нажмика (7 тыс. рублей), и на безадресные пожертвования на общую сумму 66 900 руб.

11.07.2006 Пришлось заменить «Вифенд» на «Кансидас». Анализы показали, что у ребенка инфекция, вызванная грибами рода Candida, и эти грибы устойчивы к «Вифенду». Нажмику надо получать «Кансидас» в дозе 25 мг в день. Значит, флакона препарата стоимостью 600 долларов ему будет хватать на 2 дня. Курс лечения должен продлиться минимум месяц.

28.06.2006 Самочувствие мальчика неплохое и настроение бодрое, хотя проблем много. Костный мозг работает слабо, и Нажмику даже переливают кровь. Мальчик температурит, обнаружен грибковый гастрит. На следующей неделе планируется детальное обследование.

09.06.2006 «Фоскавир» удалось доставить в Россию, курс лечения этим препаратом начнется в ближайшие дни. У Мирзы—Нажмика неврологические проблемы, связанные с токсоплазмозом.

19.05.2006 Мирза—Нажмик лихорадит. В крови обнаружена инфекция — Toxoplazma. Мальчику необходим препарат «Фоскавир» для лечения инфекции, вызванной вирусом герпеса, но в России его нет. Сейчас доктора пытаются получить лекарство из-за рубежа.

23.04.2006 К сожалению, съездить домой у мальчика так и не получилось. Случился гайморит, после чего показатели крови упали и даже пришлось сделать переливание. Мальчик и мама грустят, им очень хотелось повидать родных, особенно сестричку Мирзы, которая тоже мечтает увидеть брата и маму.

05.04.2006 У малыша все неплохо. С реакцией «трансплантат против хозяина» удалось справиться. Ребенка отпускают домой на месяц.

20.03.2006 У мальчика развилась реакция «трансплантат против хозяина», которая в настоящее время контролируется гормонами.

17.02.2006 Малыш перешел из отделения трансплантации костного мозга на квартиру, которую оплачивает для пациентов после трансплантации костного мозга фонд «Источник добра». Реакции «трансплантат против хозяина» нет, переливания крови не нужны. Мама очень огорчается, что мальчик плохо кушает.

05.02.2006 Пункция костного мозга показала полную ремиссию по лейкозу. 100% клеток в костном мозге донорские. Самочувствие хорошее.

16.01.2006 У мальчика все неплохо. Есть небольшие инфекционные проблемы.

31.12.2005 С вирусной инфекцией удалось, наконец, справиться. Костный мозг работает, признаков реакции «трансплантат против хозяина» нет. Возможно, скоро мальчик сможет перейти в отделение общей гематологии.

19.12.2005 Главный враг все тот же — цитомегаловирусная инфекция.

02.12.2005 Цитомегаловирусная инфекция по-прежнему остается серьезной проблемой. Несмотря на два противовирусных препарата, которые получает Мирза, взять инфекцию под контроль пока не удается. Количество вируса в крови растет.

16.11.2005 Трансплантат работает хорошо, переливания крови мальчику не нужны. Но есть и осложнение — цитомегаловирус.

01.11.2005 Пересаженный костный мозг прижился и заработал. Реакции «трансплантат против хозяина» нет. Но малыша мучает лихорадка.

25.10.2005 Появились признаки приживления пересаженного костного мозга. Есть небольшая реакция «трансплантат против хозяина», лихорадка. Мирзе нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы. Также мальчику нужен противогрибковый препарат «Кансидас». 1 флакон «Кансидаса» (70 мг) расходуется за три дня.

12.10.2005 Мирза чувствует себя неплохо. О приживлении донорских клеток говорить пока рано.

07.10.2005 Сегодня «день 0». Сделали пересадку.

04.10.2005 Мирза неплохо перенес химиотерапию, предшествующую трансплантации. Ждет донорских клеток.

24.09.2005 Магомедовы переселились в отделение трансплантации костного мозга.

18.09.2005 Мирзе назначили дату трансплантации костного мозга на 6 октября.

04.09.2005 Мирзе найден неродственный донор костного мозга, совместимый с ним на 90%. Планы лечения поменялись. На октябрь запланирована трансплантация костного мозга от неродственного донора.

04.08.2005 Малыш болеет уже два года. Один раз лейкоз уже был побежден с помощью химиотерапии, но болезнь быстро рецидивировала. Мирзе пришлось вернуться в больницу, пройти противорецидивную «химию» и даже облучение головы.

Сейчас Мирза ожидает пересадки костного мозга от мамы. Это очень сложная операция. Пересадка намечена на август. Переливания крови сейчас не нужны, но после пересадки обязательно понадобятся.