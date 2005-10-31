|Диагноз
|Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз
|Город
|Невинномысск
|Дата смерти
|8.01.2006
Ход лечения
08.01.2006
8 января умерла маленькая Алина Мозговая. Девочка, которая росла и менялась у нас на глазах. Год назад она походила на маленького серьезного мальчика и даже таскала за собой по коридору отделения общей гематологии машинку. А этим летом превратилась в кокетливую улыбчивую принцессу.
У Алины было очень агрессивное заболевание — ювенильный миеломоноцитарный лейкоз. Вначале, в 2004 году, врачи смогли подобрать лекарства, которые сдерживали болезнь. Почти год Алина прожила дома на поддерживающем лечении. Даже в садик ходила.
Этим летом заболевание вышло из-под контроля, и ни остановить, ни даже сдержать развитие болезни не получилось. Когда стало ясно, что врачи не могут вылечить Алину, родители приняли решение уехать домой.
Теперь Алины не стало. Светлая память.
12.11.2005
Родители Алины приняли решение уехать домой. Болезнь не поддается лечению, совместимого донора костного мозга найти не удалось. Девочка будет получать паллиативное лечение по месту жительства.
31.10.2005
Алина восстановилась после операции. К сожалению, лейкоз по-прежнему остается устойчивым к химиотерапии. У Алины увеличена печень. Ей нужны переливания тромбоцитарной массы 1 раз в 2 дня.