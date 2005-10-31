8 января умерла маленькая Алина Мозговая. Девочка, которая росла и менялась у нас на глазах. Год назад она походила на маленького серьезного мальчика и даже таскала за собой по коридору отделения общей гематологии машинку. А этим летом превратилась в кокетливую улыбчивую принцессу.

У Алины было очень агрессивное заболевание — ювенильный миеломоноцитарный лейкоз. Вначале, в 2004 году, врачи смогли подобрать лекарства, которые сдерживали болезнь. Почти год Алина прожила дома на поддерживающем лечении. Даже в садик ходила.

Этим летом заболевание вышло из-под контроля, и ни остановить, ни даже сдержать развитие болезни не получилось. Когда стало ясно, что врачи не могут вылечить Алину, родители приняли решение уехать домой.

Теперь Алины не стало. Светлая память.