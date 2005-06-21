О Диме вспоминают.

20.09.2007 20 сентября от кровотечения в легкие в израильской клинике «Хадасса» умер Дима Рогачев.

Про Диму невозможно писать отстраненно: «Был, умер, мы его любили». Все так. Но Дима был слишком яркой личностью и слишком близким человеком для многих из нас. Доброжелательный, общительный, открытый, всегда жизнерадостный, искренний, непосредственный, любитель схохмить, мечтатель — это все о нем.

Половину своей жизни Дима провел по больницам. Он заболел, когда ему было шесть лет. Наверное, именно в силу своей уникальности он смог противостоять болезни так долго. Все эти годы он дарил нам себя.

В каком-то смысле Дима — мальчик-легенда. Это к нему в детскую больницу приезжал президент Владимир Путин, чтобы просто поесть блинов. Президент приезжал 8 августа 2005 года. Уже тогда у Димы был обнаружен рецидив лейкоза после трансплантации костного мозга (это был уже третий рецидив заболевания за весь период болезни). Уже тогда шансы на полное выздоровление от болезни и даже на продление жизни были более чем призрачные. Но эти «шансы» не помешали президенту приехать в гости к мальчику, а Диме — жить в полную силу еще два года.

Дима жил именно в полную силу. В его палате не переводились гости и не переставала действовать творческая мастерская: собирались конструкторы, клеились поделки, разрисовывались гипсовые отливки. Димка участвовал во всех фотоконкурсах, шахматных турнирах, стенгазетах и в производстве мультика.

Теперь его нет. А кажется, что он просто уехал ненадолго, и сейчас вернется.

Очень трудно писать последние слова про близкого человека. Я не справляюсь.

Пожалуйста, напишите нам тоже немного про Диму, и мы разместим ваши слова на этой страничке. Напишите про то, что он говорил, что делал, как дружил и как жил. Хочется, чтобы он продолжал оставаться с нами хотя бы в наших воспоминаниях.

Светлая память.

23.05.2007 Сегодня Дима вылетел в клинику «Хадасса» для проведения трансплантации костного мозга. Ситуация у Димы очень сложная. Еще год назад и американские, и европейские клиники отказались проводить Диме повторную трансплантацию костного мозга, признав, что российские врачи сделали все возможное (и невозможное) для того, чтобы спасти мальчика, и что дальнейшее лечение может само по себе быть жизнеугрожающим. Тем не менее, родители Димы приняли решение бороться. «Без трансплантации ведь шансов совсем нет. А тут хоть маленький, но шанс», — говорит мама Наташа.

Мы просили тех, кто может помочь, предоставить этот «уникальный шанс уникальному пациенту» (так и написали в обращении). Шанс был предоставлен. Сегодня Дима улетает. Клиника «Хадасса» принимает Диму, оставляя за собой право отказаться от лечения этого пациента, если врачи по данным обследования сочтут, что состояние ребенка не позволяет провести интенсивное лечение.

Спасибо тем, кто помог. Спасибо всем, кто переживает, сочувствует и поддерживает Диму.

07.05.2007 Дима получает сдерживающую терапию.

09.04.2007 У Димы рецидив заболевания. Сделать что-то уже очень трудно. Но мама и доктора, понимая всю сложность ситуации, решили не сдаваться и принять последний бой с болезнью. Сейчас ведутся переговоры о продолжении лечения в зарубежных клиниках.

05.03.2007 У Димы носовые кровотечения, самочувствие неважное. А Дима очень-очень хочет домой. Только и разговоров о том, как он туда поедет. Диме нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы.

01.02.2007 Дима получает сдерживающую химиотерапию и «Пролейкин». Пока врачам удается держать лейкоз под контролем. Диме нужны препараты «Пролейкин» (15 000 руб. за упаковку) и «Вифенд» в таблетках по 200 мг. (30 000 руб. за упаковку).

28.12.2006 Дима чувствует себя чуть лучше. Молекула — продукт больного гена — сохраняется, но ее стало меньше. Возможно, Дима сможет встретить новый год дома, а после праздников сразу вернется в больницу.

28.11.2006 У Димы в костном мозге уже в который раз появилась молекула — продукт больного гена. Сейчас Дима получает лечение по новой схеме. Скоро очередная пункция, которая покажет, есть ли эффект.

26.10.2006 У Димы все по-прежнему. Недавно была пункция костного мозга, результаты пока неизвестны. Самочувствие хорошее, но переливания тромбоцитов и эритроцитной массы все еще нужны.

02.10.2006 Самочувствие хорошее. Нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы. Признаков лейкоза нет.

11.09.2006 Иммунотерапия продолжается. В последней пункции костного мозга признаков лейкоза нет.

16.08.2006 Дима получает иммунотерапию. О результатах говорить пока рано. Нужны переливания крови, т.к. иногда случаются кровотечения.

21.07.2006 У Димы подавлено кроветворение после проведенной химиотерапии. Когда Дима восстановится после химиотерапии, станет ясно, помогло ли лечение. Сейчас видно, что селезенка остается увеличенной. Мальчику нужны переливания тромбоцитной массы и эритроцитов.

28.06.2006 Неделю назад обнаружен рецидив лейкоза. Раковые клетки появились в костном мозге и периферической крови. Диме снова нужны переливания крови. Родители мальчика просят врачей сделать хоть что-нибудь. Сейчас доктора ищут оптимальный путь борьбы с болезнью. Проблема в том, что Дима лечится очень давно, и внутренние органы уже сильно повреждены токсичной химиотерапией.

09.06.2006 Субъективно Дима чувствует себя неплохо, но транскрипт сохраняется. Диме перелили донорские лимфоциты и проводят терапию «Пролейкином», который стимулирует лимфоциты на борьбу с больными клетками.

19.05.2006 Дима чувствует себя хорошо, но транскрипт (продукт больного гена) по-прежнему обнаруживается в анализах. Диме сделали переливание донорских лимфоцитов и скоро начнут лечение «Пролейкином».

23.04.2006 Переливание донорских NK-клеток произведено 7 апреля. Дима побывал дома и скоро вернется в больницу на контрольную пункцию.

05.04.2006 Дима побывал дома и возвращается в больницу. На 6е апреля намечено переливание донорских NK-клеток. У Димы в костном мозге по прежнему обнаруживается молекула — продукт больного гена. Справиться с молекулярным рецидивом должны донорские клетки, которые в ночь с 6 на 7 апреля будут доставлены из Германии.

20.03.2006 Несмотря на сломанную руку, самочувствие хорошее.

09.03.2006 Дима Рогачев сломал руку.

17.02.2006 После двухнедельных «каникул» дома Дима вернулся. И очень пожалел, что пропустил в этом году фотоконкурс «Моими глазами». У Димы остается легкая форма реакции «трансплантат против хозяина», не требующая лечения.

02.02.2006 Дима пробыл в больнице неделю. Анализы показали наличие в костном мозге молекул - производных «больного» гена. Есть надежда, что протекающая у Димы реакция «трансплантат против хозяина» сможет справиться с этой проблемой. Диму отпустили домой на 2 недели.

16.01.2006 У Димы все хорошо. Скоро он вернется из дома в Москву. Наблюдение врачей все еще необходимо.

31.12.2005 Дима чувствует себя хорошо. Поехал домой встречать Новый год! Количество транскрипта больного гена в пункции костного мозга снизилось, но, к сожалению, сам транскрипт полностью не исчез.

02.12.2005 У Димы снизились показатели крови. Вчера было сильное носовое кровотечение, которое с большим трудом удалось остановить. Диме нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы.

22.11.2005 Сегодня Дима получил второе введение «Милотарга».

16.11.2005 На следующей неделе врачи планируют повторить лечение «Милотаргом».

01.11.2005 Дима лечится от инфекции, получает антибиотики.

25.10.2005 После терапии «Милотаргом» у Димы ухудшились показатели крови, снизился иммунитет. Вчера ночью поднялась температура, и Диме пришлось переехать из квартиры в больницу.

12.10.2005 В костном мозге обнаружен транскрипт больного гена, поэтому Дима получил лечение препаратом «Милотарг».

04.10.2005 Дима чувствует себя неплохо. Есть признаки кожной реакции «трансплантат против хозяина».

18.09.2005 Дима стал меньше температурить. Температура поднимается только один раз в день, до 37,5. 16 сентября делали компьютерное исследование головы. Как только нам станут известны результаты, мы сообщим на сайте.

04.09.2005 У Димы после облучения снизился иммунитет. В результате развился гайморит, который теперь не дает ему покоя. 1 сентября Диму прооперировали по поводу гайморита. После операции было сильное кровотечение, которое с трудом удалось остановить. Сейчас Дима чувствует себя немного бодрее.

04.08.2005 Дима болен уже несколько лет. Пережил два рецидива лейкоза. 20 декабря Диме была проведена пересадка костного мозга от неродственного донора в отделении ТКМ. Пересадка была очень сложный, потому что единственный донор, которого удалось найти в мировом регистре, подходил Диме только на 80% процентов.

Костный мозг прижился, переливания крови стали не нужны. Но 11 июня обнаружен внекостномозговой рецидив лейкоза, поэтому Дима проходит облучение в Клинике имени Бурденко. Дима живет на амбулансе, ходит гулять.