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благотворительный фонд

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Сережа Святкин

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
Городг. Тольятти, Самарская обл.
Возраст28 лет
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Ход лечения

21.11.2016

Сережа приезжал на съемки концерта к 10-летию фонда и принял участие в фотосессии для юбилейного календаря. У него все хорошо, изучает в колледже логистику и увлекается экстремальными видами спорта: катается на сноуборде, вейкборде, мотоцикле.

01.07.2010

У Сережи все хорошо, он живет дома. В июне Сережа побывал в реабилитационном лагере «Барретстаун» в Ирландии.

23.01.2008

У Сережи фиброз печени. Врачи назначили необходимое лечение, но результатов терапии придется ждать долго. Врачи планируют отпустить Сережу домой до марта. Самочувствие у нашего героя хорошее.

Весь ход лечения

Избранные статьи о Сереже

18.02.2008

Московские школьники помогли Сереже Святкину

В пятницу 15 февраля, в Международный день детей, больных раком, в московской школе № 717 состоялся благотворительный концерт в пользу Сережи Святкина.

9.06.2010

Наш десант в Ирландии

Вчера 25 детей — подопечных фонда «Подари жизнь» улетели в Ирландию, в международный реабилитационный лагерь «Барретстаун».

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