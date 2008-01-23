Ход лечения
21.11.2016
Сережа приезжал на съемки концерта к 10-летию фонда и принял участие в фотосессии для юбилейного календаря. У него все хорошо, изучает в колледже логистику и увлекается экстремальными видами спорта: катается на сноуборде, вейкборде, мотоцикле.
01.07.2010
У Сережи все хорошо, он живет дома. В июне Сережа побывал в реабилитационном лагере «Барретстаун» в Ирландии.
23.01.2008
У Сережи фиброз печени. Врачи назначили необходимое лечение, но результатов терапии придется ждать долго. Врачи планируют отпустить Сережу домой до марта. Самочувствие у нашего героя хорошее.
Избранные статьи о Сереже
Московские школьники помогли Сереже Святкину
В пятницу 15 февраля, в Международный день детей, больных раком, в московской школе № 717 состоялся благотворительный концерт в пользу Сережи Святкина.
Наш десант в Ирландии
Вчера 25 детей — подопечных фонда «Подари жизнь» улетели в Ирландию, в международный реабилитационный лагерь «Барретстаун».