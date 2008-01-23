Сережа приезжал на съемки концерта к 10-летию фонда и принял участие в фотосессии для юбилейного календаря. У него все хорошо, изучает в колледже логистику и увлекается экстремальными видами спорта: катается на сноуборде, вейкборде, мотоцикле.