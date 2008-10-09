28.07.2012 Кристина закончила институт (в этом году сдала госэкзамены), работает пока на ресепшене в спортклубе, но мечтает о чем-то более серьезном. Все в порядке.

19.03.2009 Кристина прооперирована в Германии. Сейчас девушка проходит этап реабилитации. Все в порядке.

01.11.2009 Мы закрываем сбор средств для Кристины Тарасовой, общая сумма, которая собралась на счета фонда, мамы и наличными — 1 062 850 руб. и 3500 евро. Необходимые еще несколько тысяч евро будут взяты из средств, оставшихся на счете немецкой клиники за лечение других детей. Спасибо за помощь! Кристина уже в Москве, 10 ноября она должна быть на приеме у немецкого профессора.

04.09.2008 Мы объявляем сбор пожертвований на лечение Кристины. У Кристины Тарасовой асептический некроз головки бедра. Девушка снова сможет ходить, если ей будет сделано эндопротезирование тазобедренных суставов обеих ног. Российские врачи за такую операцию не берутся. Кристину готовы принять на лечение и реабилитацию в немецкой клинике. Стоимость услуг клиники — 39 569 евро.

Оказанная помощь:

По данным на 23.10.2008, на счет фонда было перечислено 289 600 руб. с назначением платежа «на зарубежное лечение». Помогли: Долгова Т.В. 100, Рахманкулов Р.Ч. 1000, Машкара И.В. 1000, Дроздова Т.Ю. 3000, Еремина С.В. 1000, Пастухова Н.А. 100, Ильина Г.В. 1000, Кравцов Д.Э. 1000, Черноусова Н.И. 2000, Зарубин А.В. 1000, Амелина Т.А. 13 000, Майорова И.В. 3000, Ульянов В.Ю. 300, Данилова М.Ю. 2000, Банк «Новый символ» (ЗАО) 4000, Володина Н.П. 300, Савочкина О.В. 5000, Корчагина С.Л. 1000, Яковлева О.В. 1500, Нагаева Е.В. 300, Комиссаров Д.В. 1500, Марчук Е.А. 300, Саввиди Е. 5000, Тишина Т.А. 500, Архипова Л.В. 1000, Деркунская Ю.Ю. 500, Рахманкулов Р.Ч. 1000, Горелова М.В. 2000, Федулова П.В. 500, Анникова О.Н. 8000, Александрова Г.А. 1000, Мусин Р.Т. 10 000, Лапкина О.А. 4000, Хисамутдинова А.Ф. 3500, Птушкин Р.Н. 100, Мартыненко Н.В. 500, Петруня Н.Г. 2000, Хмелева Е.С. 3000, ООО «РеалСервис» 100 000, Илюхина О.А. 1000, Беспалов О.Л. 10 000, Новикова Н.В. 1000, Путенис А.В. 1000, ООО «Партнер Логистик» 50 000, Ефимов М.И. 1000, Иванова И.В. 2000, Погорелец Н.В. 2000, Тегина Е.Д. 1000, Нагаева Е.В. 500, Эшонова Ф.М. 10 000, Быстрова С.В. 100, Миндубаева Л.Г. 1000, Марковникова М.Д. 500, Агеева Н.Т. 10 000, Ровнова Н.С. 1000, Замчалко Л.С. 2000, Расторгуева Е.А. 1500, Козырь О.М. 7500, Артемкина Р.П. 500. С назначением платежа «на лечение Кристины Тарасовой» 3250 руб.: Маринина И.В. 250, Гурецкая Е.В. 1000, Никитская М.С. 2000.

150 000 руб. передала на лечение Кристины Галина, 20 000 руб. пожертвовала Елена Чиренкова, и еще 50 000 руб. передала для Кристины Ольга. 300 000 руб. пожертвовали для Кристины Светлана и Алексей.

06.10.2008 Для Кристины было перечислено 250 000 руб., вырученные на аукционе в честь 15-летия «Новой газеты».

07.10.2008 На счет Кристины был перечислено 3500 евро — это остаток от средств, собранных на лечение Иры Крыворучко. Ира — тоже одна из подопечных фонда, статья про нее была опубликована в газете «Комсомольская правда» благодаря журналистке Ясе Таньковой, которая неизменно помогает нашим детям. Денег оказалось больше, чем требовалось для оплаты лучевой терапии в швейцарской клинике, поэтому излишек мама Иры перевела на счет Кристины. Спасибо! ВСЕГО — 1 062 850 руб. и 3500 евро.

16.08.2006 Пришла хорошая весточка от Кристины: она поступила в Курский государственный университет на факультет социально-культурного сервиса и туризма. Передает врачам и донорам большой привет!

07.09.2005 Кристина вернулась в больницу на проверку, и ей пришлось задержаться почти на год. У девочки кожная форма реакции «трансплантат против хозяина». В своей Курской области она единственная пациентка после трансплантации костного мозга, и местные врачи просто не знают, что с ней делать.

02.08.2005 Кристина получила пересадку костного мозга от сестры 2 сентября 2004 года. Восстановление после пересадки продлилось почти год. Сейчас Кристина дома.