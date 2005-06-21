05.06.2008 Влад с мамой приезжали в РДКБ на проверку, у них все хорошо!

05.03.2006 Влад с мамой звонили из Смоленска, у него все хорошо. В ближайшее время они собирались приехать в больницу на проверку.

16.11.2005 У Влада восстановилось кроветворение, и он уехал домой! Без него в отделении будет скучно.

18.09.2005 У Влада ухудшились биохимические показатели крови. Возможно, дает о себе знать гепатит, с которого более года назад началась апластическая анемия. Возможно, Владу понадобится пересадка костного мозга.

04.09.2005 Переливания крови Владу уже не нужны. Работа костного мозга очень медленно, но восстанавливается.

04.08.2005 Владиславу провели уже два курса терапии от апластической анемии. Частичный ответ на лечение есть, но переливания крови мальчику все еще нужны.