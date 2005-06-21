05.06.2008 Влад с мамой приезжали в РДКБ на проверку, у них все хорошо!
05.03.2006 Влад с мамой звонили из Смоленска, у него все хорошо. В ближайшее время они собирались приехать в больницу на проверку.
16.11.2005 У Влада восстановилось кроветворение, и он уехал домой! Без него в отделении будет скучно.
18.09.2005 У Влада ухудшились биохимические показатели крови. Возможно, дает о себе знать гепатит, с которого более года назад началась апластическая анемия. Возможно, Владу понадобится пересадка костного мозга.
04.09.2005 Переливания крови Владу уже не нужны. Работа костного мозга очень медленно, но восстанавливается.
04.08.2005 Владиславу провели уже два курса терапии от апластической анемии. Частичный ответ на лечение есть, но переливания крови мальчику все еще нужны.
Статьи о Владе
Стал человеком, который дальше всех и выше всех в округе прыгает
Волонтеры о Владе Фагуреле. Влад Фагурел поступил в Отделение Общей гематологии РДКБ из Смоленска худеньким мальчиком 11 лет и ростом 135 см в 2004 году. Диагноз: апластическая анемия, сверхтяжелая форма. Сейчас нашему Владу 14 лет, рост 176 см, вес 52 кг. Вымахал - перерос своих друзей доноров, посмотрите!
Экскурсия в Новоспасский монастырь
Дети и доноры поехали 14 августа на трех легковых машинах добровольцев. Компания собралась большая и теплая: дети и родители из отделения общей гематологии и пансионата, а также две семьи с детьми после пересадки костного мозга, живущие на съемной квартире. К ним присоединилось несколько добровольцев. С некоторым опозданием сообщаем о том, как прошла поездка в Новоспасский монастырь.
В гостях у наших шахматистов - Анатолий Карпов
19 июня 2005 года юных шахматистов - пациентов гематологических отделений РДКБ посетил двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Состоялся сеанс одновременной игры, в котором приняли участие восемь ребят. Председатель благотворительного фонда "Попечитель" К.Ю.Курченков вручил детям подарок – шахматный компьютер.