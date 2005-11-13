Вот здесь Маша рассказывает о нашем Солнечном Зайчике, о Наташеньке Чегошевой. Такой, какой она ее знала. Читая этот рассказ, понимаешь, насколько Наташенька была особенным ребенком и как она любила жить.

16.10.2007 Нам сообщили, что Наташа Чегошева умерла сегодня утром от рецидива лейкоза. Светлая память.

27.01.2007 Деньги для Наташи нашлись, и даже больше, чем требовалось. 24 января Наташа с мамой улетели в Израиль. Обследование показало наличие 90% бластов в костном мозге. Прогноз очень серьезный. Тем не менее Ирина и Наташа настроены бороться с болезнью.

09.01.2007 Другой способ лечения, увы, не нашелся. Западные клиники тоже предлагают провести гаплотрансплантацию, то есть пересадку костного мозга от мамы. Это очень рискованный вид лечения — врачи дают 15–20% шансов на успех. Ничего другого сделать нельзя. Пересадка в РДКБ уже невозможна: отделение трансплантации костного мозга переполнено. Взять Наташу готова израильская клиника «Хадасса», стоимость лечения составит 127 тыс. долларов. Времени крайне мало. Еще когда Наташа уезжала из РДКБ, врачи говорили, что в запасе считанные недели. В каком состоянии Наташа сейчас — неизвестно, результатов анализов из Оренбурга у нас нет. Болезнь может вернуться в любую минуту. Волонтеры — друзья Наташи организовали сбор средств на лечение девочки.

18.12.2006 Наташа Чегошева с мамой отказались от предложенной возможности провести трансплантацию костного мозга от мамы и уехали домой. Доктора считают, что без гаплотрансплантации вылечиться невозможно и пересадка должна быть сделана срочно. Мама надеется, что найдется какой-то другой способ лечения.

28.11.2006 Прошло уже 3 недели после химиотерапии. Наташа перенесла довольно тяжелую инфекцию, но самое плохое уже позади. Ждем восстановления работы костного мозга и пункции, которая покажет, помогла ли «химия». Нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы.

26.10.2006 У Наташи снизились показатели крови. Скоро будет пункция костного мозга, которая покажет, что происходит с кроветворными клетками.

23.10.2006 Наташа вернулась в больницу.

02.10.2006 Наташа дома. Ждет своей очереди на трансплантацию костного мозга.

11.09.2006 Доктора склоняются к тому, чтобы провести трансплантацию костного мозга от мамы. Наташе понадобится набор для очистки трансплантата.

16.08.2006 Врачи продолжают думать об оптимальном способе пересадки костного мозга. Выбор идет между аутотрансплантацией и трансплантацией от мамы. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.

17.07.2006 Сегодня Наташа стала донором стволовых клеток для себя самой.

28.06.2006 Наташа получила три блока противорецидивной химиотерапии и отправилась домой отдыхать. Неродственный донор костного мозга пока не найден, и шансы найти донора тают с каждым днем. Возможно, докторам придется искать другие пути лечения девочки.

Мы завершили сбор пожертвований на приобретение «Кансидаса» для Наташи Чегошевой. У Наташи впереди химиотерапия и трансплантация костного мозга. Поскольку Наташин лейкоз осложнен грибковой инфекцией (грибки рода Candida), девочка перенесет тяжелое лечение и выживет только при поддержке современным противогрибковым препаратом «Кансидас». На весь период лечения девочке нужно 50 флаконов лекарства. Один флакон стоит 600 долларов США. Мама Ирина воспитывает Наташу одна, работает лаборантом в котельной в Оренбурге с зарплатой 2 000 рублей в месяц. Ей не по силам купить лекарство.

Лечение Наташи стоит очень дорого. Но если каждый из нас внесет маленькую долю необходимого, то, может быть, все получится...

Как помочь?

Пожертвования на лечение Наташи принимает Региональный благотворительный общественный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями крови. Можно самостоятельно приобрести лекарство в аптеке и передать маме Ирине Чегошевой. По запросу мы объясним, как с ней связаться.

Оказанная помощь:

20.03.2006 Прихожане Храма Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии пожертвовали 30 420 рублей, 150 долларов и 10 евро. Эти деньги уже внесены на счет фирмы — поставщика лекарства.

26.03.2006 Максим передал Ирине Чегошевой, маме Наташи, 18 000 рублей на покупку кансидаса.

31.03.2006 На счет фирмы — поставщика лекарства поступила оплата еще за 17 флаконов лекарства.

14.04.2006 Анонимный благотворитель приобрел еще 16 флаконов лекарства для Наташи (10 по 50 мг и 6 флаконов по 70 мг.).

15.04.2006 На Весеннем благотворительном аукционе удалось собрать 74 565 рублей на приобретение «Кансидаса» (4 флакона) для Наташи Чегошевой. С добавлением средств других жертвователей мы смогли оплатить приобретение еще 5 флаконов кансидаса для Наташи.

23.04.2006 Прихожане храма Святого Людовика собрали 38 260 рублей на «Кансидас» для Наташи. На эти деньги куплено 2 флакона лекарства.

На счет Регионального благотворительного фонда помощи детям с заболеваниями крови поступили следующие пожертвования: 27.03.2006 от Лапшиной О.В. 3000 руб.; 03.04.2006 от Сухоручкина П.А. 300 000 руб.; 11.04.2006 от анонима 1000 руб.; 17.04.2006 от Игнатьевой 1000 руб.; 21.04.2006 от Галкиной 2000 руб., 24.04.2006 от Чаплыгина В.С. 500 руб., 03.05.2006 от Баскина Р. 3500 руб.; 04.05.2006 от Первовой 1000 руб.; 17.05.2006 от Гусевой Ю.В. 500 руб.

19.05.2006 Наташа вернулась в больницу после отдыха дома. Сейчас Наташа получает третий блок противорецидивной химиотерапии. Самочувствие у Наташи хорошее, а вот настроение не очень. Донор костного мозга в международном регистре пока не найден.

23.04.2006 Наташа восстановилась после химиотерапии и поехала домой отдохнуть. Дома Наташа смогла отметить Пасху. Пока больше всего в этом празднике девочке нравится красить яйца.

05.04.2006 Неделю назад закончилась вторая химиотерапия. Наташа температурит, получает антибиотики. Ей нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы. Поиск донора костного мозга в международном регистре идет, новостей пока никаких.

20.03.2006 Наташа вернулась в больницу после десятидневного отдыха дома. Скоро начнется очередная химиотерапия, после которой понадобятся переливания тромбоцитов и эритроцитной массы.

20.02.2006 Немецкий благотворитель, пожелавший остаться неназванным, перечислил 20 февраля 15 тыс. евро на оплату поиска неродственного донора для Наташи непосредственно на счет фонда Стефана Морша. Договоренность об этом пожертвовании была достигнута в ходе подготовки благотворительного концерта «Подари мне жизнь» (5 февраля 2006, Московская консерватория, исполнители Гидон Кремер, Катя Сканави, Андрей Пушкарев).

17.02.2006 Наташа восстанавливается после химиотерапии. Кроветворение подавлено, девочке нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы. Есть лихорадка, вызванная бактериальной инфекцией.

05.02.2006 Наташа скоро начнет получать химиотерапию, после которой ей нужны будут переливания тромбоцитов и эритроцитной массы. Наташе показана трансплантация костного мозга от неродственного донора.

30.01.2006 Наташе пришлось вернуться в больницу. Анализы показали рецидив лейкоза.

29.08.2005 Наташа закончила лечение в больнице и поехала домой, где будет получать поддерживающее лечение. Надеемся, что в больницу Наташа будет приезжать только на проверки.

17.08.2005 Наташа вышла из аплазии кроветворения. Работа костного мозга восстановилась. С грибковой инфекцией легких удалось справиться, переливания крови сейчас не нужны. Если все сложится хорошо, скоро Наташа сможет поехать домой.

02.08.2005 Наташа лечится в РДКБ с февраля 2005 года. Она уже заканчивает химиотерапию от лейкоза. Сейчас она в аплазии кроветворения после последнего блока химиотерапии, и ей нужны переливания тромбоцитов.