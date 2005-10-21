20.10.2005 Утром 20 октября 2005 г. в отделении реанимации РДКБ умер Артем Шулешко. Перенесенная недавно инфекции обострила течение основного заболевания. С понедельника Артему становилось все хуже и хуже. Накануне вечером приехал папа. Тема еще успел с ним поговорить. Потом ухудшение, реанимация, а утром Темы не стало. Вечный покой.

Татьяна и Александр Шулешко покинут Москву завтра вечером. Спасибо Марии и Елизавете, которые помогли семье Шулешко все организовать. Прощание с Темой пройдет у него дома, под Краснодаром.

«Роаккутан», купленный для Артема Шулешко, передан для лечения Никите Пигенко.

17.10.2005 Состояние Артема резко ухудшилось.

12.10.2005 Курс лечения новым лекарством закончился. У Темы возникли инфекционные осложнения. На фоне лихорадки снизились тромбоциты. Селезенка не сокращается. Артему нужны переливания тромбоцитной массы и эритроцитов.

24.09.2005 Артем Шулешко получает курс лечения новым лекарством. Переливания крови пока не нужны.

18.09.2005 Артем Шулешко восстановился после курса химиотерапии. К сожалению, селезенка у малыша так и осталась увеличенной. Артему ищут неродственного донора костного мозга в мировом реестре.

09.09.2005 Артему Шулешко купили запас «Роаккутана» на 4 месяца! Многие люди приносили коробочки с препаратом прямо в больницу. Некоторые жертвователи перечислили деньги на счет аптеки. Сегодня аптека сообщила, что счет на «Роаккутан» полностью оплачен и в понедельник, 12 сентября, лекарство будет доставлено в больницу. Всем, кто помог, большое спасибо!

04.09.2005 Неделю назад Артем получил химиотерапию. Был подъем температуры, но сейчас Артем чувствует себя получше. Ему нужны переливания крови.

26.08.2005 На портале www.medicus.ru размещена статья с просьбой помочь Артему Шулешко оплатить препарат «Роаккутан». Семь месяцев назад Тема заболел хроническим миелолейкозом. У него в костном мозге вместо клеток крови рождаются раковые клетки — бласты. Эти бласты врачи убивают химиотерапией. Химиотерапия государственная, за нее родители Темы не платят. Но между химиями их сыну нужно еще одно лекарство — «Роаккутан», которое не дает расти новым бластам. «Роаккутан» должны покупать мама и папа. Но у них на это нет денег. Все реквизиты — в статье. Просим вашей помощи.

01.08.2005 Малышу проводят химиотерапию, ему нужны регулярные переливания тромбоцитов.