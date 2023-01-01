24.02.2006 Сегодня в 4 часа утра от нас ушел Виталик Чужайкин. Ему было 15 лет. Все очень любили Виталика — и мамы в отделении, и врачи, и малыши, и ровесники. Виталик был добрый и веселый.

Даже в отделении ТКМ, когда ему было очень тяжело, он продолжал заботиться о маме и двоюродной сестре, которые были рядом. Когда к Виталику заглядывал клоун, он просил сделать из воздушного шара цветок для сестренки Насти. Когда ребята из пансионата собирались в театр, просил, чтобы Настю тоже взяли. Виталик отправлял маму спать и старался не будить, даже когда ему очень плохо.

За несколько дней до перехода в отделение ТКМ Виталий успел принять участие в шахматном турнире, занял 3 место и получил 4 разряд.

У Виталия был острый бифенотипический лейкоз. Эта форма лейкоза очень опасна и плохо поддается лечению. 1 декабря была проведена трансплантация костного мозга от неродственного донора. Почти сразу началась сильная реакция «трансплантат против хозяина» — и кожная, и кишечная. Последние два месяца ему было очень тяжело. Спасибо всем, кто писал письма и поддерживал Виталия.

17.02.2006 С каждым днем хуже. Обезболивание — одна из очень серьезных проблем.

05.02.2006 Тяжелое состояние, без улучшений.

16.01.2006 У Виталика тяжелейшая кишечная РТПХ, не поддающаяся терапии. Он себя очень плохо чувствует.

19.12.2005 Донорский костный мозг прижился. Но Виталика лихорадит, он чувствует себя неважно.

29.11.2005 Проведена трансплантация костного мозга от неродственного донора. Приживление трансплантата займет не менее трех недель. Все это время Виталику нужны будут переливания тромбоцитной массы.

22.11.2005 Компания, пожелавшая остаться неназванной, купила Виталику 15 флаконов «Кансидаса».

16.11.2005 Показатели работы печени улучшились. На следующей неделе Виталий переходит в отделение ТКМ. Пересадка костного мозга запланирована на 28 ноября.

02.11.2005 Из-за диагностированного недавно гепатита С пересадку костного мозга пришлось отложить на конец ноября.

26.09.2005 Виталий все еще дома. Пересадка костного мозга намечена ориентировочно на 28 октября.

05.09.2005 Сейчас Виталий в ремиссии. Он дома ждет места в отделении трансплантации костного мозга. Пересадка запланирована на середину октября.

04.08.2005 Виталий болен с весны 2005 года. У него очень опасная форма лейкоза, осложненная грибковой инфекцией легких. Сейчас Виталик проходит курс химиотерапии. В будущем ему, возможно, потребуется пересадка костного мозга. Переливания крови нужны регулярно.