20.02.2006 От нас ушла Женя Щербакова. Девочка, у которой всегда было много планов. Вылечиться, выйти из отделения трансплантации костного мозга. Пойти на занятия в фитнес-клуб, чтобы приобрести утраченную форму. Потом выписаться из больницы, вернуться домой. Женя очень любила свой родной Томск. Закончить школу, выучиться на экономиста. Любить. Выйти замуж. Планы не осуществились.

Вокруг Жени всегда было много друзей. С ней рядом было интересно. Женя все время затевала что-то необычное. То умчится кататься на коньках (Надо успеть, пока на трансплантацию не легли!), то потащит бабушку в дельфинарий (Надо Москву показать!), то купит себе очередное сногсшибательное платье.

Невозможно поверить, что Жени с нами больше нет, и не будет уже никогда. Невозможно поверить, что ничего не помогло. Химиотерапии, трансплантация костного мозга от мамы, доливки маминых лимфоцитов, чтобы они добили непобежденный после трансплантации лейкоз. Случился рецидив. Спасти могла только повторная пересадка от неродственного донора. Не спасла.

Сегодня Жени не стало. Завтра Щербаковы вылетают в Томск. Прощай, Женя, девочка, которая страдает, но не сдается. Светлая память.

17.02.2006 С каждым днем хуже. Обезболивание — одна из очень серьезных проблем.

05.02.2006 Реакция «трансплантат против хозяина» осложнена аденовирусной инфекцией.

16.01.2006 У Жени сильнейшая кишечная реакция «трансплантат против хозяина», кишечная форма, устойчивая к терапии. Состояние очень тяжелое, Женя очень ослабла, ей трудно даже сидеть. Но Женя с мамой верят в выздоровление. Мечтают о том, что поправятся, пойдут в фитнес-центр, чтобы восстановить потерянные мышцы, потом выпишутся из больницы и уедут в Томск, доучиваться в школе.

31.12.2005 Костный мозг начинает приживаться. У Жени ранняя и очень сильная реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ), кожная форма. Сейчас врачам удается контролировать РТПХ. Жене нужно много переливаний крови, до 18 доз тромбомассы в день. Но настроение у Жени боевое, она не сдается. Из-за РТПХ кожа покраснела, и мамы из отделения трансплантации шутят с Женей, что девушке пересадили костный мозг индейца и совсем скоро она станет настоящей индейской красавицей.

15.12.2005 Жене проведена повторная трансплантация костного мозга от неродственного донора.

02.12.2005 Женя готовится к пересадке костного мозга. Уже 6 декабря она должна лечь в отделение трансплантации костного мозга.

16.11.2005 Назначена дата пересадки — 15 декабря. Жене нужны переливания крови.

04.10.2005 У Жени рецидив лейкоза после пересадки костного мозга от мамы. Сейчас Женя настраивается на повторную пересадку, на этот раз от неродственного донора. Возможно, пересадка состоится в конце ноября.

04.09.2005 Жене пришлось задержаться в больнице. Анализы показали наличие в костном мозге не только донорских, но и собственных клеток. Сейчас проводятся переливания донорских лимфоцитов, которые могут подавить собственные, больные клетки костного мозга. Жене нужны переливания крови.

10.08.2005 Жене Щербаковой проведена операция на яичнике. Операция прошла успешно, Женя чувствует себя хорошо. Шутит: «Жалко, липосакцию не сделали. Раз уж разрезали, надо было все проблемы одним махом решить».

01.08.2005 Женя больна с декабря 2003 года. Сначала девушку лечили химиотерапией. 3 марта 2005 года Жене провели пересадку костного мозга от мамы. Мама подошла как донор только на 80%. Поэтому пересадка была очень сложной. Сейчас Женя восстанавливается после пересадки. Переливания крови ей не нужны.