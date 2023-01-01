Леночка Круглова умерла 4 июня 2005 года.

Леночка много лет болела хроническим миелолейкозом. Родная сестра подошла как донор костного мозга. Три года назад сделали пересадку от сестры. Все прошло гладко, пересаженные клетки прижились, не было осложнений в виде реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ). Летом 2004 года — рецидив болезни. Леночка снова попала в нашу больницу. Опять трансплантация от сестры.

На дверях бокса так и было написано «Леночка Круглова». Не Лена — Леночка. Пушистые волосы, длинные ресницы. Леночка никогда не сидела без дела. С удовольствием рисовала. Фотографировала для конкурса. Болтала с гостями. В коридоре отделения ТКМ мама учила Леночку играть в шашки. Ходы девочка выучила, но смысла игры никак не могла понять. Съест мамины фигуры, а потом, когда доска наполовину опустеет, добавляет шашки из съеденных. Такая бесконечная игра получается.

Вторая трансплантация проходила так же гладко, как и первая. Слишком гладко. Осложнения РТПХ не было. Это опасное осложнение, но именно оно означает, что пересаженные клетки борются со старым больным костным мозгом. У Леночки — не боролись. РТПХ пытались вызвать искусственно, делали всякие вливания. Не вышло. В конце зимы стало ясно, что все средства испробованы и ничего больше сделать нельзя.

Леночке назначили поддерживающее лечение и отправили домой. Она была так счастлива! Снова дома. С игрушками, с любимой семьей. Родители старались доставить дочке как можно больше радости. На день рождения в апреле Леночке надарили горы подарков. И книжки, и кукол и платья для кукол. Она чувствовала себя неважно, но подарки очень обрадовали ее. Родители преподнесли роскошный подарок — электромобиль. В нем можно было кататься и на улице, и по квартире. Леночка не расставалась с этим чудом. Она успела покататься, прежде чем попала снова в больницу. Мама еще думала, что станет полегче, и автомобиль можно будет привезти в отделение и еще поездить на нем по коридору. Легче не стало. Последний месяц Леночка не выходила из палаты.

4 июня 2005 года Леночки Кругловой не стало.