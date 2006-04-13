11.08.2007 Даня умер сегодня утром.

07.07.2007 У Дани серьезные проблемы: рецидив лейкоза. Он получает лечение препаратом «Дакоген», как Даша Городкова. Самочувствие плохое. Возможно, понадобятся переливания тромбоцитов и эритроцитной массы.

10.06.2007 Даня чувствует себя хорошо. В костном мозге признаков заболевания нет. Есть небольшие проблемы с кишечником.

07.05.2007 Даня всех очень беспокоит. У него развилась реакция «трансплантат против хозяина» и одновременно обнаружены молекулы — продукты больного, «лейкозного» гена.

09.04.2007 Даня получил пересадку костного мозга от мамы. Пересаженные клетки прижились. Самочувствие у малыша хорошее. Но пересадка сама по себе очень сложная, и об успехе говорить пока еще слишком рано.

25.02.2007 Даня переехал в отделение трансплантации костного мозга. Ему будет сделана пересадка от мамы.

01.02.2007 Даня получает сдерживающую терапию «Пролейкином» и химиопрепаратами. Врачи ждут результатов тканевого типирования мамы.

29.12.2006 Даня получил блок химиотерапии и теперь кроветворение подавлено. Мальчику нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы.

28.11.2006 Даня получил переливания донорских лимфоцитов и курс «Пролейкина». Количество бластных клеток уменьшилось.

07.11.2006 Даня вернулся в больницу. У мальчика случился рецидив лейкоза после трансплантации костного мозга.

31.05.2006 У Дани все хорошо. Врачи разрешили ему уехать домой. Поздравляем!

23.04.2006 У Дани все в порядке. Он находится на амбулаторном лечении.

20.04.2006 Для Дани закуплены 24 упаковки «Валтрекса».

05.04.2006 Даня чувствует себя неплохо. Реакции «трансплантат против хозяина» нет, пересаженный костный мозг работает. Скоро Даня перейдет из стационара на амбулаторное лечение.

13.03.2006 Даня перешел из отделения трансплантации костного мозга в отделение общей гематологии.

16.02.2006 Донорский костный мозг прижился. Даня чувствует себя хорошо. Переливания крови сейчас не нужны.

05.02.2006 Даня ждет приживления донорского костного мозга, пока все по плану.

23.01.2006 Дане сделали трансплантацию костного мозга. Пока все по плану.

16.01.2006Даня перешел в отделение трансплантации костного мозга.

31.12.2005 Благодаря химиотерапии FLAG удалось добиться ремиссии. Трансплантация костного мозга намечена на 23 января.

19.12.2005 Даня восстанавливается после химиотерапии. В мировом регистре для Дани найден неродственный совместимый донор.

16.11.2005 Дане проводят очередной курс химиотерапии, после которого понадобятся переливания крови. Начат поиск неродственного донора костного мозга.

02.11.2005 Даня восстановился после противорецидивной химиотерапии. Переливания крови сейчас не нужны.

12.10.2005 Даня ждет восстановления кроветворения после курса химиотерапии. Ему нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы.

04.10.2005 1 октября закончился курс противорецидивной химиотерапии. Теперь в течение трех недель Даня будет восстанавливаться и ему нужны будут переливания крови.

24.09.2005 К сожалению, с помощью предшествующей химиотерапии ремиссии добиться не удалось. Дане начали проводить курс противорецидивной химиотерапии.

18.09.2005 Даня вернулся из дома в больницу. Он еще не полностью восстановился после химиотерапии. Следующий курс начнется через неделю.

04.09.2005 У Дани перерыв в лечении. Он уже успел съездить домой. 12 сентября малыш вернется, чтобы продолжить химиотерапию.

05.08.2005 Дане предстоит несколько блоков химиотерапии, после каждого из которых ему нужны будут переливания крови. Впереди у малыша пересадка костного мозга. Поиск неродственного донора пока не начат.