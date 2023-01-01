19.12.2005 У Саши всё хорошо.

12.10.2005 Саша переведен из отделения трансплантации костного мозга на амбулаторное лечение.

18.09.2005 Пересаженный костный мозг работает. Если не случится ничего непредвиденного, скоро Саша сможет перейти из отделения трансплантации костного мозга в общую гематологию или на амбулаторное лечение.

04.09.2005 У Саши произошло приживление донорских клеток. Переливания крови ему не нужны.

10.08.2005 Саша сделана пересадка костного мозга от брата. Переливания тромбоцитов и эритроцитной массы будут нужны минимум в течение месяца.