11.09.2006 У Анжелики всё хорошо, она сейчас дома. Периодически она будет приезжать на проверки и лечение.

16.08.2006 У Анжелики всё хорошо, врачи планируют скоро отпустить ее домой. Но лечение еще будет продолжаться.

28.06.2006 Анжелика получает ежемесячную терапию «Кладрибином», чувствует себя хорошо. За время лечения Анжелика сильно выросла и даже научилась ходить. Взрослеет на глазах :-)

09.06.2006 Нам удалось купить «Кладрибин», и Анжелика получила курс терапии. Чувствует себя хорошо.

19.05.2006 Анжелику отпустили домой в Барнаул на месяц. Но девочке по-прежнему надо продолжать лечение «Кладрибином». К сожалению, этого лекарства нет в России. Мы пытаемся найти возможность приобрести аналог «Кладрибина» — «Лейкладин» — в Беларуси, чтобы продолжить лечение Анжелики.

23.04.2006 У Анжелики пока без перемен.

05.04.2006 Анжелика перешла на амбулаторное лечение, два раза в неделю приходит в больницу. Продолжает получать низкодозную химиотерапию. Растет и развивается. Родители Анжелики передают благодарности всем, кто помог им в обустройстве квартиры.

20.03.2006 Анжелика получила очередной курс химиотерапии. Папа Анжелики нашел работу в Москве и снял квартиру. Скоро Анжелика сможет перейти на амбулаторное лечение. Но пока в квартире нет совсем никакой мебели, а расходы на аренду жилья и содержание больного ребенка у семьи большие. Семья Передних очень просит всех, у кого есть такая возможность, передать им бывшую в употреблении ненужную мебель (детскую кроватку, стулья, стол, спальное место для взрослых).

17.02.2006 Один раз в месяц Анжелика получает поддерживающую химиотерапию. Самочувствие хорошее.

05.02.2006 Анжелика получила очередную химиотерапию, перенесла неплохо.

16.01.2006 У Анжелики все неплохо. Она получает химиотерапию. Переливания крови сейчас не нужны.

31.12.2005 Анжелика получает низкодозную химиотерапию, переливания крови сейчас не нужны.

19.12.2005 Получает химиотерапию, менее интенсивную, чем раньше. Есть частичное улучшение после 4 блоков интенсивной химиотерапии.

02.12.2005 К сожалению, хорошего ответа на лечение нет. Пока принято решение продолжать химиотерапию. По мнению австрийских докторов Анжелике, может быть показана трансплантация костного мозга.

16.11.2005 Начался очередной блок химиотерапии. Теперь в течение трех недель малышке будут нужны переливания крови.

02.11.2005 Анжелика восстановилась после химиотерапии. Переливания крови сейчас не нужны. Следующий блок химиотерапии начнется через две недели, если у девочки все будет в порядке.

12.10.2005 Анжелика находится в состоянии аплазии кроветворения после химиотерапии. Это значит, что клетки крови у Анжелики сейчас не вырабатываются. Ей нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы.

04.10.2005 В ближайшие дни девочка начнет получать очередную химиотерапию. Набольшие улучшения в состоянии девочки есть, но до решительного изменения течения болезни пока далеко.

24.09.2005 Анжелика восстановилась после курса химиотерапии. Переливания крови ей не нужны.

18.09.2005 Анжела получила второй курс химиотерапии и теперь нуждается в переливаниях крови.

04.09.2005 Анжелика получила первый блок химиотерапии и уже восстановилась после него. Следующий блок химиотерапии начнется 5 сентября.

10.08.2005 Анжелика поступила на лечение в больницу совсем недавно. Ей уже начали проводить жесткую химиотерапию. Переливания крови будут нужны после курса терапии.