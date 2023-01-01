01.01.2007 По информации от украинских волонтеров, у Никиты все хорошо, он заканчивает курс поддерживающей терапии.

17.02.2006 Никита Пигенко чувствует себя хорошо. Он уехал домой вместе с родителями и будет приезжать с родителями на проверки. С собой, для поддерживающего лечения, Никите купили все нужные лекарства. «СеллСепт» купил Pomogi.org. «Вифенд» купили на деньги, которые были переведены на Никитино имя на счет Федерального центра детской гематологии. Мы прекращаем сбор средств на лечение Никиты.

Мы просили помочь Никите, потому что мальчик с родителями жил по съемным квартирам. Уехать они не могли: мальчика перевели на амбулаторное лечение, он должен был находиться под наблюдением врачей из РДКБ и принимать лекарственные препараты. На эти лекарства денег совсем не было, и все ресурсы семьи исчерпаны.

В течение 6 месяцев Никите необходимо пропить курсы следующих лекарств: «Сумамед», «Валтрекс», «Вифенд», «Циклоспорин», «СеллСепт». На полный месячный курс необходимо: 5 упаковок «Сумамеда» (950 руб.), 2,5 упаковки «Валтрекса» (2025 руб.), 4,5 упаковки «Вифенда» (36 900 руб.), 0,5 упаковки «Циклоспорина» (520 руб.), 0,5 упаковки «СеллСепта» (4700 руб.), итого 45 095 руб.

Оказанная помощь:

10.01.2006. Фонд Pomogi.org передал Никите еще одну упаковку «Вифенда».

На 19 декабря фондом Pomogi.org собрано в общей сложности 42 600 рублей для Никиты Пигенко.

Рамзан Кадыров передал Никите Пигенко 5 000 долларов. Но эти деньги пойдут не на лекарства, а на оплату госпитализации, которая Никите еще предстоит. Поскольку Никита украинец, то пребывание в российской клинике для него платное, а дома лечится Никита не может. В Украине нет опыта ведения пациентов после такой сложной трансплантации.

от компании «Оранж» на счет НИИ ДГ поступило 90 190 руб. на лекарства для Никиты Пигенко. Еще 4200 рублей перечислены частными лицами. 23 декабря истрачено 47 530 руб. 08 коп. на лекарства для Никиты. 6 февраля истрачено 27 439 руб. 92 коп на лекарства.

29.01.2006 Самочувствие у Никиты хорошее, но назначения врачей пока остаются в силе. Лекарства еще нужны. Селезенка, увеличенная после лейкоза, сократилась. Печень пока не сокращается.

25.10.2005 Никита перешел на амбулаторное лечение. Переливания крови ему не нужны.

04.10.05 Пересаженный костный мозг работает хорошо. Есть небольшая кожная реакция «трансплантат против хозяина».

31.08.2005 Никите сделана неродственная пересадка костного мозга. В течение минимум трех недель, пока не начнет работать донорский костный мозг, малышу нужны будут переливания донорских тромбоцитов и эритроцитной массы.

14.08.2005 Никита приехал из Украины на трансплантацию костного мозга от неродственного донора. Сейчас Никита находится в отделении общей гематологии, ожидая очереди на пересадку. Для того, чтобы оплатить лечение и дорогостоящую операцию Никиты его папа-военный и мама-студентка продали свою квартиру в Чернигове.