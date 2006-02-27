14.06.2007 14 июня Ваня уезжает на трансплантацию костного мозга в Израиль.

07.05.2007 Состояние Вани без перемен.

09.04.2007 Мама сообщила докторам об окончательном отказе от трансплантации костного мозга в РДКБ. Сейчас Борисы ищут возможность пересадки в другой клинике. Ваня получает переливания крови.

05.03.2007 Мама хочет попасть на трансплантацию костного мозга в зарубежную клинику. Если у нее не получится, Ване будет сделана пересадка в Москве. Ориентировочно в конце апреля. Ване нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы.

01.02.2007 Ваня продолжает нуждаться в переливаниях тромбоцитов и эритроцитной массы. Донор костного мозга для Вани найден. Мальчик ждет своей очереди на пересадку костного мозга.

31.12.2006 Ваня продолжает нуждаться в переливаниях тромбоцитов и эритроцитной массы.

28.11.2006 Донор костного мозга пока не найден. Ваня чувствует себя хорошо, продолжает переливаться тромбоцитами и эритроцитной массой.

26.10.2006 Ваня продолжает переливаться тромбоцитами и эритроцитной массой. Благодаря поддержке Российского фонда помощи, начат поиск донора костного мозга.

02.10.2006 Ответа на лечение как не было, так и нет. Принято решение начать поиск донора костного мозга.

11.09.2006 Ответ на терапию у Вани только частичный. Это значит, кроветворение есть, но очень вялое. Если улучшений не будет, придется задуматься о трансплантации костного мозга. Ване нужны переливания тромбоцитов.

21.07.2006 Анализы у Вани очень медленно, но улучшаются. Держим за него кулачки ;-)

28.06.2006 Без переливаний тромбоцитов Ваня обходится, но выписать его пока нельзя.

09.06.2006 Переливания тромбоцитов Ване уже не нужны, он находится на амбулаторном лечении.

10.05.2006 Ваня переливается тромбоцитами и эритроцитной массой редко. Полноценного ответа на лечение пока нет.

23.04.2006 Ваня затемпературил, и ему пришлось вернуться в больницу и лечиться от инфекции. Сейчас мальчик уже не лихорадит. Костный мозг работает, но слабо. Переливания тромбоцитов и цельной крови редко, но нужны.

05.04.2006 Все по-прежнему. Ваня лечится амбулаторно, показатели крови никак не желают расти.

20.03.2006 Переливания крови сейчас не нужны, но и показатели никак не растут.

17.02.2006 Ваня не радует. Больше месяца прошло после второго курса терапии антитимоцитарным глобулином. Улучшений нет. Переливания тромбоцитов редко, но нужны.

05.02.2006 Ваня чувствует себя хорошо, перешел жить из отделения общей гематологии на квартиру.

16.01.2006 В ближайшие недели Ване предстоит повторный курс терапии антитимоцитарным глобулином.

31.12.2005 Переливания крови Ване не нужны, но положительной динамики в лечении тоже нет. Новый год Ване придется встретить в Москве, вдали от дома.

02.12.2005 Переливания тромбоцитов и эритроцитной массы сейчас не нужны.

16.11.2005 Ваня радует врачей. Возможно, скоро он сможет поехать домой.

04.10.2005 Кроветворение полностью не восстановилось, но переливания крови уже не нужны.

18.09.2005 Об ответе на терапию говорить пока рано. Самочувствие мальчика неплохое. Нужны переливания крови.

04.09.2005 Курс терапии завершен. Ване нужны переливания крови.

14.08.2005 С 11 августа Ваня получает пятидневный курс терапии от апластической анемии. После завершения терапии предстоит многомесячный период ожидания восстановления кроветворения. В это время Ване нужны будут переливания крови.