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Алина Болотина

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Томск
Возраст29 лет
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Ход лечения

21.12.2016

У Алины все хорошо. Девушка приезжала на запись юбилейного концерта фонда, приняла участие в съемке для календаря на 2017 год. Алина учится в университете на культуролога.

05.03.2008

Осталось еще девять недель поддерживающей химиотерапии. Потом Алина с мамой планируют приехать в Москву. Передают привет всем, кто им помогал в трудное время!

23.02.2007

Звонили Болотины. У Алины сейчас все в порядке. Она вернулась в школу, с учебой справляется, отставания по программе нет. Передают всем привет.

Весь ход лечения

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