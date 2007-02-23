Ход лечения
21.12.2016
У Алины все хорошо. Девушка приезжала на запись юбилейного концерта фонда, приняла участие в съемке для календаря на 2017 год. Алина учится в университете на культуролога.
05.03.2008
Осталось еще девять недель поддерживающей химиотерапии. Потом Алина с мамой планируют приехать в Москву. Передают привет всем, кто им помогал в трудное время!
23.02.2007
Звонили Болотины. У Алины сейчас все в порядке. Она вернулась в школу, с учебой справляется, отставания по программе нет. Передают всем привет.