Сбор завершен
|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|с. Черная Слобода, Рязанская обл.
|Возраст
|24 года
Ход лечения
21.12.2016
Оля учится на медсестру, у девушки все хорошо. Оля приняла участие в съемке для юбилейного календаря фонда на 2017 год.
13.04.2007
Оля закончила лечение и уехала домой. Удачи и здоровья девочке и ее близким.
09.04.2007
Оля закончила химиотерапию. Показатели крови восстановились, переливания больше не нужны. Оля сама кушает! Осталась небольшая инфекция на ноге, сейчас с этой проблемой борются врачи.