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Оля Плешакова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
Городс. Черная Слобода, Рязанская обл.
Возраст24 года
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Ход лечения

21.12.2016

Оля учится на медсестру, у девушки все хорошо. Оля приняла участие в съемке для юбилейного календаря фонда на 2017 год.

13.04.2007

Оля закончила лечение и уехала домой. Удачи и здоровья девочке и ее близким.

09.04.2007

Оля закончила химиотерапию. Показатели крови восстановились, переливания больше не нужны. Оля сама кушает! Осталась небольшая инфекция на ноге, сейчас с этой проблемой борются врачи.

Весь ход лечения

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