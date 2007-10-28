Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Полина Новикова

Сбор завершен
Диагноздиффузная опухоль ствола мозга
ГородТутаев, Ярославская обл.
Возраст20 лет
Поделиться:
Полина — одна из самых постоянных и активных маленьких художников Российского научного центра рентгенорадиологии, с удовольствием рисует с волонтерами, так что вскоре мы станем свидетелями не одного шедевра.

Ход лечения

06.11.2007

Мы закрываем сбор средств для Полины Новиковой — «Темодал» на первый курс химиотерапии куплен. 8 упаковок препарата по 20 мг передала Надежда Петровна, еще 12 оплатила Некоммерческая благотворительная организация им. Кирилла и Мефодия. Мы благодарим всех за такую быструю помощь и очень надеемся на то, что лекарство поможет. Полина с мамой будут находиться в больнице еще около 4 недель.

29.10.2007

Надежда купила Полине 8 упаковок препарата «Темодал».

28.10.2007

Мы объявили сбор пожертвований для Полины Новиковой, которая проходит лечение в детском отделении Российского научного центра Рентгенорадиологии. На курс лечения не хватает 20 упаковок «Темодал» общей стоимостью 140 000 руб.

Статьи о Полине

7.11.2007

Сбор пожертвований для Полины Новиковой завершен

Мы закрываем сбор средств для Полины Новиковой - «Темодал» на первый курс химиотерапии куплен. 8 упаковок препарата по 20мг передала Надежда Петровна, еще 12 оплатила Некоммерческая благотворительная организация «Источник добра» им. Кирилла и Мефодия. Мы благодарим всех за такую быструю помощь и очень надеемся на то, что лекарство поможет.

29.10.2007

Объявлен сбор пожертвований для Полины Новиковой

Когда мы пришли знакомиться с Полиной и ее мамой Надей, Полина была очень занята: сосредоточенно и упорно водила желтым восковым мелком по листу бумаги. Лист уползал, Полина пыталась его поймать другой рукой, рука плохо слушалась, но Полина не сердилась и не останавливалась: рядом с красными и оранжевыми линиями появились желтые. «Что это?» - спрашиваю. В ответ, серьезно и слегка удивленно моей недогадливости: «Солнце».

Все статьи

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari