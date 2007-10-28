Мы закрываем сбор средств для Полины Новиковой — «Темодал» на первый курс химиотерапии куплен. 8 упаковок препарата по 20 мг передала Надежда Петровна, еще 12 оплатила Некоммерческая благотворительная организация им. Кирилла и Мефодия. Мы благодарим всех за такую быструю помощь и очень надеемся на то, что лекарство поможет. Полина с мамой будут находиться в больнице еще около 4 недель.