|Диагноз
|диффузная опухоль ствола мозга
|Город
|Тутаев, Ярославская обл.
|Возраст
|20 лет
Ход лечения
06.11.2007
Мы закрываем сбор средств для Полины Новиковой — «Темодал» на первый курс химиотерапии куплен. 8 упаковок препарата по 20 мг передала Надежда Петровна, еще 12 оплатила Некоммерческая благотворительная организация им. Кирилла и Мефодия. Мы благодарим всех за такую быструю помощь и очень надеемся на то, что лекарство поможет. Полина с мамой будут находиться в больнице еще около 4 недель.
29.10.2007
Надежда купила Полине 8 упаковок препарата «Темодал».
28.10.2007
Мы объявили сбор пожертвований для Полины Новиковой, которая проходит лечение в детском отделении Российского научного центра Рентгенорадиологии. На курс лечения не хватает 20 упаковок «Темодал» общей стоимостью 140 000 руб.
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Сбор пожертвований для Полины Новиковой завершен
Мы закрываем сбор средств для Полины Новиковой - «Темодал» на первый курс химиотерапии куплен. 8 упаковок препарата по 20мг передала Надежда Петровна, еще 12 оплатила Некоммерческая благотворительная организация «Источник добра» им. Кирилла и Мефодия. Мы благодарим всех за такую быструю помощь и очень надеемся на то, что лекарство поможет.
Объявлен сбор пожертвований для Полины Новиковой
Когда мы пришли знакомиться с Полиной и ее мамой Надей, Полина была очень занята: сосредоточенно и упорно водила желтым восковым мелком по листу бумаги. Лист уползал, Полина пыталась его поймать другой рукой, рука плохо слушалась, но Полина не сердилась и не останавливалась: рядом с красными и оранжевыми линиями появились желтые. «Что это?» - спрашиваю. В ответ, серьезно и слегка удивленно моей недогадливости: «Солнце».