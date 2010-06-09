8.02.2011

Никита Меркулов: «Никогда не сдавайтесь»

В 2008 году Никита Меркулов проходил лечение от лимфомы Ходжкина. Он вылечился и прислал нам и всем вам письмо с рассказом о том, как много для него изменил тот сложный и важный этап.