Ход лечения
21.11.2016
Никита приезжал на съемки концерта к 10-летию фонда и принял участие в фотосессии для юбилейного календаря. У Никиты все хорошо, учится в магистратуре юридического факультета МГУ, мечтает о своем адвокатском бюро.
16.09.2012
В этом году Никита поступил в университет на юридический факультет.
11.08.2010
У Никиты все хорошо. Этим летом он ездил в Ирландию, в реабилитационный лагерь «Барретстаун». Никита прислал нам очень интересный отчет о поездке.
Избранные статьи о Никите
Никита Меркулов: «Никогда не сдавайтесь»
В 2008 году Никита Меркулов проходил лечение от лимфомы Ходжкина. Он вылечился и прислал нам и всем вам письмо с рассказом о том, как много для него изменил тот сложный и важный этап.
Наш десант в Ирландии
Вчера 25 детей — подопечных фонда «Подари жизнь» улетели в Ирландию, в международный реабилитационный лагерь «Барретстаун».