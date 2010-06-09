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Никита Меркулов

Сбор завершен
ДиагнозЛимфома Ходжкина
Городг. Стерлитамак, Респ. Башкортостан
Возраст29 лет
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Ход лечения

21.11.2016

Никита приезжал на съемки концерта к 10-летию фонда и принял участие в фотосессии для юбилейного календаря. У Никиты все хорошо, учится в магистратуре юридического факультета МГУ, мечтает о своем адвокатском бюро.

16.09.2012

В этом году Никита поступил в университет на юридический факультет.

11.08.2010

У Никиты все хорошо. Этим летом он ездил в Ирландию, в реабилитационный лагерь «Барретстаун». Никита прислал нам очень интересный отчет о поездке.

Весь ход лечения

Избранные статьи о Никите

8.02.2011

Никита Меркулов: «Никогда не сдавайтесь»

В 2008 году Никита Меркулов проходил лечение от лимфомы Ходжкина. Он вылечился и прислал нам и всем вам письмо с рассказом о том, как много для него изменил тот сложный и важный этап.

9.06.2010

Наш десант в Ирландии

Вчера 25 детей — подопечных фонда «Подари жизнь» улетели в Ирландию, в международный реабилитационный лагерь «Барретстаун».

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