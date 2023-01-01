21.04.2010 Соня дома, у нее все хорошо!

27.07.2009 Соня вернулась ненадолго в РДКБ. Ей было проведено полное обследование. Следов остаточной опухоли обнаружено не было, и девочка уехала домой, где она будет получать поддерживающую химиотерапию. Соню ждут через месяц в РДКБ на проверку.

07.06.2009 Соне была проведена операция по удалению опухоли в НИИ им.Бурденко. Также девочке был установлен индивидуальный протез. Но после операции Соня простыла и пока находится в НИИ им.Бурденко. После выздоровления она вернется в РДКБ для продолжения лечения.

01.04.2009 Соня уехала домой до мая. В мае девочке будет проведена операция по удалению опухоли в НИИ им.Бурденко.

23.02.2009 Соня получила предпоследний блок химиотерапии. В ближайшее время после восстановления девочке будет проведено полное обследование, и врачи примут решение, возможно ли проведение операции по удалению опухоли. Соня сейчас находится на амбулаторной квартире.

20.01.2009 Соня восстановилась после облучения, и ей был проведен очередной блок химиотерапии. Сейчас девочка находится на амбулаторной квартире.

25.12.2008 Соне было проведено облучение в НИИ им.Блохина. Во время облучения очень сильно пострадали слизистые. Сейчас Соня вернулась в отделение онкогематологии-16 для восстановления. После восстановления Соню ждет еще один блок. Девочке периодически нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы.

16.11.2008 У Сони закончился 6-й блок химиотерапии, она начала получать облучение в НИИ им.Блохина. Пока самочувствие неплохое.

23.10.2008 Соня закончила 5-й блок химиотерапии и сейчас находится на амбулаторной квартире, отдыхает между блоками. Впереди девочку ждет 6-й блок и облучение в НИИ им.Блохина.

20.09.2008С оня сейчас находится в стационаре, получает очередной блок химиотерапии. Самочувствие неплохое. После этого блока девочку ждет облучение в НИИ им.Блохина. В ближайшие дни будут необходимы переливания тромбоцитов и эритроцитной массы.

19.08.2008Сбор средств на лекарства для Сони завершен. Мы благодарим всех, кто перечислил деньги для Сони. С вашей помощью было собрано 413 800 руб., на которые будут приобретены необходимые противогрибковые препараты. Так что, если не выход, то свет в конце тоннеля точно появился, теперь остается только надеяться, что лекарства помогут в борьбе с осложнениями после химиотерапии.

19.08.2008 Врачи предполагают у Сони высокий риск развития грибковых осложнений, а значит, надо будет покупать дорогие лекарства «Амфолип» и «Кансидас». На курс лечения нужно 20 флаконов «Амфолипа» общей стоимостью 160 тысяч рублей и 10 флаконов «Кансидаса» по 70 мг, общей стоимостью 200 тысяч рублей. Всего, значит, нужно 360 тысяч.

25.07.2008 У Сони эмбриональная рабдомиосаркома. Девочка получила блок химиотерапии, после которого видимая часть опухоли заметно сократилась. Сейчас кроветворение подавлено, есть риск развития инфекционных осложнений.

Соне было проведено облучение в НИИ им.Блохина. Во время облучения очень сильно пострадали слизистые. Сейчас Соня вернулась в отделение онкогематологии-16 для восстановления. После восстановления Соню ждет еще один блок. Девочке периодически нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы.