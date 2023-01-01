10.08.2009 Сегодня ночью Ваня умер.

09.06.2009 К сожалению, проведенное лечение оказалось неэффективным. С лейкозом справиться не удалось. Сегодня утром Ваня уехал домой.

22.05.2009 Ваня восстанавливается после очередного блока химиотерапии. Переливания крови сейчас не нужны. Эффективность лечения оценить пока нельзя.

20.03.2009 Ваня получил блок противорецидивной химиотерапии и сейчас восстанавливается после лечения. В понедельник будет пункция костного мозга, которая поможет оценить эффективность лечения.

20.02.2009 Активация донора костного мозга и облучение в Минске оплачены еще в начале февраля. В воскресенье, 15 февраля, Ваня с мамой улетел в Минск. К сожалению, перед началом облучения в костном мозге у Вани были обнаружены бластные клетки. Это означает, что трансплантацию костного мозга придется отложить до тех пор, пока врачам не удастся справиться с рецидивом лейкоза. Скоро Ваня приедет в Москву для продолжения лечения. Деньги, перечисленные на счет Минской клиники, пойдут на оплату облучения для Леры Калининой.

09.02.2009 Мы закрываем сбор средств для Вани Прокофьева. В начале февраля на счет фонда от анонимного жертвователя поступило крупное пожертвование, из которого на лечение Вани была взята недостающая сумма.

Донор для Вани найден и уже оплачен, также как и лучевая терапия в Белоруссии. 15 февраля Ваню с мамой уже ждут в Минске, после возвращения будет назначен день трансплантации. Сейчас Ваня чувствует себя хорошо, только немного волнуется перед предстоящим путешествием. Спасибо всем, кто следил за судьбой мальчика и перечислял пожертвования на его лечение - благодаря вам оно стало возможным.

ВСЕГО собрано 980 000 рублей.

25.12.2008 У Вани рецидив лейкоза. Дальнейшее лечение для него это трансплантация донора костного мозга, перед пересадкой необходимо тотальное облучение всего тела. Облучение делают в Минске, донора ищут по всему миру с помощью регистра доноров немецкого фонда им. Стефана Морша — все вместе Ване будет стоить 20 000 евро. Мы открываем сбор пожертвований для Вани Прокофьева.

21.01.2009 Ваня только что закончил получать очередной блок химиотерапии. Скоро ему понадобятся переливания тромбоцитов и эритроцитной массы.

05.12.2008 У Вани развилось инфекционное осложнение. Как только врачи смогут справиться с инфекцией, химиотерапия будет продолжена.

01.11.2008 Ваня получает плановое лечение от рецидива лейкоза. Недавно закончился очередной блок химиотерапии. В ближайшие дни будут нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы.

26.09.2008 Ваня получает очередной блок лечения химиотерапией. Скоро ему понадобятся переливания тромбоцитов и эритроцитной массы.

15.08.2008 У Вани острый лимфобластный лейкоз. Он только что завершил первый блок химиотерапии. Сейчас кроветворение подавлено, Ване нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы.