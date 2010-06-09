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Миша Согомонян

Сбор завершен
ДиагнозХронический миелобластный лейкоз
Городс. Чалтырь, Ростовская обл.
Возраст31 год
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Миша получил трансплантацию костного мозга для лечения хронического миелолейокза. Развилась сильнейшая реакция «трансплантат против хозяина», с которой пришлось очень долго бороться.

Ход лечения

27.07.2011

Миша приезжал в Санкт-Петербург на очередной курс фотофереза. Всё прошло в плановом порядке, следующий сеанс назначен на конец августа. Лечение идёт успешно, есть положительная динамика.

20.05.2011

Как сообщают наши друзья из фонда «АдВита», Миша закончил курс фотофереза и уехал домой. Признаки РТПХ сохраняются, но удалось полностью уйти от гормонов. Контрольное обследование назначено на июнь.

19.04.2011

Миша проходит курсы фотофереза для борьбы с реакцией трансплантат против хозяина (РТПХ). Сейчас он подопечный фонда «АдВита» в Санкт-Петербурге.

Весь ход лечения

Избранные статьи о Мише

9.06.2010

Наш десант в Ирландии

Вчера 25 детей — подопечных фонда «Подари жизнь» улетели в Ирландию, в международный реабилитационный лагерь «Барретстаун».

20.04.2018

Михаил Согомонян: рекордсмен по переливаниям крови

В День донора Миша рассказывает о жизни сейчас и во время лечения, а главное, о донорах и врачах, которые «вытаскивали его из болезни за уши».

12.06.2019

Legal Run: бегут все!

Забег юристов и всех, кто решил бежать вместе с ними, закончился триумфально: шестнадцать подопечных фонда уже получили помощь!

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