|Диагноз
|Хронический миелобластный лейкоз
|Город
|с. Чалтырь, Ростовская обл.
|Возраст
|31 год
Ход лечения
27.07.2011
Миша приезжал в Санкт-Петербург на очередной курс фотофереза. Всё прошло в плановом порядке, следующий сеанс назначен на конец августа. Лечение идёт успешно, есть положительная динамика.
20.05.2011
Как сообщают наши друзья из фонда «АдВита», Миша закончил курс фотофереза и уехал домой. Признаки РТПХ сохраняются, но удалось полностью уйти от гормонов. Контрольное обследование назначено на июнь.
19.04.2011
Миша проходит курсы фотофереза для борьбы с реакцией трансплантат против хозяина (РТПХ). Сейчас он подопечный фонда «АдВита» в Санкт-Петербурге.
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